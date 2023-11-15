"Не то что министерством, а школой управлять не можете": Бейсембаев ответил на критику учителей

Министр просвещения РК Гани Бейсембаев ответил на критику от учителей в свой адрес. По его словам, "мнения могут быть разными", передает корреспондент NUR.KZ.

"Вы не то что министерством, а школой управлять не можете", - упрекали министра.

В кулуарах мажилиса Бейсембаева представители СМИ попросили прокомментировать эту критику.

"Извините, могут разные мнения быть. Но если вы считаете, если другие… если вас сейчас кто-то обвинил, то это не будет правдой", - заявил министр.

В ответ журналисты заявили, что это мнение не одного человека, а людей из его же сферы. Но Бейсембаев парировал тем, что "есть и другие мнения".

Напомним, Гани Бейсембаев стал министром просвещения Республики Казахстан в начале января этого года.