"Не то что министерством, а школой управлять не можете": Бейсембаев ответил на критику учителей
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Министр просвещения РК Гани Бейсембаев ответил на критику от учителей в свой адрес. По его словам, "мнения могут быть разными", передает корреспондент NUR.KZ.
"Вы не то что министерством, а школой управлять не можете", - упрекали министра.
В кулуарах мажилиса Бейсембаева представители СМИ попросили прокомментировать эту критику.
"Извините, могут разные мнения быть. Но если вы считаете, если другие… если вас сейчас кто-то обвинил, то это не будет правдой", - заявил министр.
В ответ журналисты заявили, что это мнение не одного человека, а людей из его же сферы. Но Бейсембаев парировал тем, что "есть и другие мнения".
Напомним, Гани Бейсембаев стал министром просвещения Республики Казахстан в начале января этого года.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2045838-ne-to-chto-ministerstvom-a-shkoloy-upravlyat-ne-mozhete-beysembaev-otvetil-na-kritiku-uchiteley/