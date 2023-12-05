Необычную "морскую" черепаху обнаружили в Мангистау (видео)

В первые дни зимы житель Актау запечатлел на видео необычную для Мангистауской области черепаху на берегу Каспийского моря. Руководитель отдела "Экзотариум" КГКП "Алматинский зоологический парк" Александр Гурнев сделал свое заключение, передает Lada.kz.

Житель Актау Магомед Кумыков встретил черепаху на берегу Каспийского моря в районе поселка Саина Шапагатова в начале декабря.

Внешне она мало напоминала живую, но мужчине удалось помочь животному. Он перевернул черепаху и направил ее к воде. На видео видно, как хорошо она почувствовала себя в знакомой стихии.

"Обычно черепахи в такое время уже в спячке. Поискал информацию о европейских болотных черепахах и нашел статью, что они не типичны для здешних мест, и случаи встречи с ними единичны", - рассказал Магомед Кумыков.

Руководитель отдела "Экзотариум" КГКП "Алматинский зоологический парк" Александр Гурнев внимательно изучил видео и дал комментарий.

"Судя по видео - это европейская болотная черепаха. Да, действительно, по официальным данным, в районе Саина Шапагатова она не встречается, но, тем не менее, эта черепаха широко распространена в более северных районах Каспийского моря, а именно в Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях", - говорит эксперт.

По его словам, причин, по которым она могла попасть сюда, масса. Ее могли завезти случайно с помощью судоходных средств или люди в качестве домашнего питомца, а затем выпустить. Также не исключено постепенное расширение ареала, так как уже много лет не проводился учет и точки распространения черепах могли быть просто не выявлены.

"Если в данном случае это единичная находка, то, скорее всего, путь ее попадания был искусственным. Что касается ухода на зимовку, то в случае положительных температур от + 15 и выше данный вид черепах сохраняет активность. Они уходят на зимовку при более низких температурах", - отметил Александр Гурнев.

Напомним, ранее очевидцы в Мангистауской области сняли на видео редкое для Казахстана животное - медоеда.

По данным РГКП "Казавиалесоохрана", впервые в нашей стране медоед был обнаружен зоологом Коринфским. В марте 1987 года его коллега Плахов наблюдал медоеда на территории Устюртского заповедника. Медоед включен в состав териофауны и занесен в Красную книгу Казахстана.

А в 2020 году установленные в Мангистаууской области фотоловушки запечатлели леопарда, который был замечен на территории Устюртского государственного природного резервата.