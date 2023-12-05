Цирк, зоопарк и один из ТЮЗов реконструируют в Алматы

В Алматы реконструируют цирк, зоопарк и один из ТЮЗов. Об этом сообщил заместитель акима города Арман Кырыкбаев во время , передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил замакима, в Алматы пройдет реконструкция здания цирка, зоопарка и театра юного зрителя им. Н. Сац.

Сейчас разрабатывается 4 ПСД. В планах - в течение 2 лет обновить территорию зоопарка на 39%. Ожидается, что разработка ПСД завершится в этом году.

Кроме того, уже проведена реставрация в доме-музее Ахмета Байтурсынулы, капитальный ремонт и обновление экспозиции в музее Динмухамеда Кунаева, реэкспозиция дома-музея Габита Мусрепова. Также обновлена экспозиция дома-музея Сабита Муканова.

Также планируется открыть новые библиотеки в формате современных коворкинг-центров в Алатауском, Наурызбайском, Жетысуском и Турксибском районах. Уже до конца года будут выкуплены 5 помещений для размещения библиотек.

В новых библиотеках предполагается работа коворкинг-центра, библиотеки, зоны творчества с организацией различных мастер-классов, зоны презентаций креативных мероприятий и лекций. До конца года планируется модернизация 2 библиотек, после чего показатель модернизированных библиотек составит 90%.

В целом в городе планируют открыть 20 библиотек, музейный комплекс "Райымбек батыр", центр сакской культуры на базе археологического парка "Боралдайские сакские курганы", молодежный театр "Жаңа ғасыр".

Напомним, сегодня Арман Кырыкбаев рассказал, когда город украсят к Новому году.