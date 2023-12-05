Как и когда украсят Алматы к Новому году, рассказали в акимате

Заместитель акима Алматы Арман Кырыкбаев рассказал во время , как будет украшен город к Новому году, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил замакима, елки, фигуры сказочных персонажей и прочие атрибуты праздника начнут появляться на улицах мегаполиса уже к середине декабря.

В настоящее время идет открытый конкурс, по итогам которого будет ясно, какая компания и на какую сумму будет заниматься оформлением города к Новому году.

На площади Абая установят главную новогоднюю елку высотой 20 метров. Ее торжественное зажжение и праздничный концерт состоится 20 декабря.

"Все желающие могут принять участие. В целом, к Новому году в городе будут установлены более 60 елок. Для жителей и гостей города будут организованы разные тематические мероприятия: новогодний зимний фестиваль, различные мастер-классы, выставки картин молодых художников, программы аниматоров, концерты и конкурс среди мобилографов на лучшие новогодние видеоролики. Впервые планируем организовать новогоднюю ярмарку в районах, где можно будет купить подарки для родных и близких. А также состоится парад Дедов Морозов", - сообщил Кырыкбаев.

Главный акцент в городском оформлении будет сделан на единый стиль световых композиций. Инсталляциями, иллюминацией и фотозонами будут украшены пешеходные улицы - Панфилова и Жибек жолы, площади Абая, Астана, Парк первого президента, площадки перед КазНТОБ, ТЮЗом и "Алматы арена", а также точки притяжения в каждом районе.

Арман Кырыкбаев подчеркнул, что в новогоднем оформлении планируется применять пригодные к использованию конструкции, оставшиеся с прошлого года.

Для массового катания будут организованы 22 открытых ледовых катка.