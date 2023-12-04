Опубликован календарь мусульманских праздников на 2024 год

Отдел шариата и фетвы Духовного управления мусульман Казахстана утвердил расписание религиозных дней на 2024 год, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт ДУМК.

Начало месяцев хиджры было основано на данных международных центров астрономических исследований.

Специалисты предупредили казахстанцев, что точные даты религиозных праздников могут быть перенесены на один день раньше или позже из-за наступления новолуния.

В 2024 году месяц Рамазан (Рамадан) начнется 11 марта. Ляйлят аль-кадр (Ночь Предопределения, Кадыр тун) – с 5 на 6 апреля. Ораза айт (праздник разговения) – 10 апреля.

Первый день Курбан айта пройдет 17 июня"

Как сообщается на сайте ДУМК, Рамазан – девятый месяц мусульманского календаря. Этот месяц является самым важным и почетным для мусульман. Слово "рамадан" в переводе с арабского означает "палящий зной", "сжигающий", "горячий", "жаркий".

Рамазан – месяц обязательного для мусульман поста, является одним из пяти столпов ислама. В этот месяц все мусульмане держат пост в светлое время суток от начала утренних сумерек до захода солнца. В течение месяца рамадан правоверные мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи, питья, курения и интимной близости. Длительность месяца составляет 30 или 29 дней и зависит от лунного календаря.

Рамазан является частью лунного календаря и началом его считается появление луны. Как известно, лунный календарь на 11 дней короче Григорианского календаря, поэтому каждый год Рамазан начинается на 11 дней раньше, чем в предыдущем году.

Курбан-айт - это один из самых больших мусульманских праздников. В переводе с арабского Курбан-айт - ‘праздник жертвы’. Он символизирует завершение паломничества в Мекку (Хаджа) — пятого столпа ислама после шахады, молитвы, милостыни и поста. Он призван повысить нравственность и религиозность человека. Курбан-айт - апогей духовности, милосердия и любви к людям.