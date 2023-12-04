Должны ли казахстанцы платить за свои авто на штрафстоянках

В Алматинской области задержанные за административные правонарушения автомобили незаконно водворялись на частную стоянку. Об этом заявили в прокуратуре региона, передает NUR.KZ.

На официальном сайте ведомства отмечается, что прокуратурой Алматинской области прекращена порочная практика незаконного взимания денежных средств с участников административного производства за хранение автомобилей на специальных стоянках (штрафстоянках).

Как отметили в надзорном органе, в соответствии с нормами законодательства специальные стоянки должны содержаться за счет местного бюджета и быть безвозмездными для граждан.

"Анализом установлено, что на территории Енбекшиказахского района с 2000 годов отсутствует государственная штрафстоянка.

Сотрудники дорожной полиции были вынуждены доставлять транспортные средства участников дорожного движения на частную штрафстоянку, которая в течение продолжительного времени функционирует незаконно и взимает за сутки 1500-2000 тенге, то есть без каких-либо правоустанавливающих документов и договоров с местным исполнительным органом", - рассказали в прокуратуре Алматинской области.

После вмешательства надзорного органа приняты меры по организации специальной бесплатной стоянки, тем самым защищены права граждан.

Сейчас прокуратурой принимаются меры по возврату автомобилей владельцам, которые не могли забрать свои транспортные средства из-за скопления задолженности.

Добавим, в статье 797 КоАП РК указывается, что хранение задержанного транспортного средства, судна, в том числе маломерного судна, осуществляется на специальных площадках или стоянках, создаваемых по решению местных исполнительных органов и являющихся коммунальной собственностью.

То есть за то, что машина была на штрафстоянке, которая находится в ведении акимата, плата не взимается. Обслуживание стоянки происходит за счет бюджетных средств.

Также ранее мы рассказывали, что штрафстоянка (официально – специальная стоянка) используется для хранения автомобилей и других транспортных средств.

Машины могут оказаться в подобном месте в случае попадания в дорожно-транспортное происшествие (ДТП), за отсутствие страховки или даже за просроченный транспортный налог. При этом за долги по штрафам, тонировку, громкий выхлоп или неоплаченную парковку эвакуировать автомобиль на штрафстоянку не могут.