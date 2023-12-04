"Лежит и умирает от холода": замерзающего мужчину в коврах сняли на видео в Костанае

В Сети появилось видео с мужчиной, лежащим на улице, который завернулся в ковры, чтобы хоть как-то согреться. Отмечается, что снято оно было в Костанае. На ситуацию отреагировали в ДП региона, передает NUR.KZ.

"Напротив дома престарелых лежит старый человек и умирает от холода", - говорится в подписи к опубликованным кадрам.

На видео видно мужчину в коврах, который лежит возле теплотрассы. Идет снег.

"Сен не умирай, понял? Сейчас что-нибудь придумаем, понял? Может, кто-нибудь что-нибудь увидит, может, кто-нибудь что-нибудь поможет. Хорошо? Все, давай, я заеду попозже", - говорит неравнодушный прохожий.

На ситуацию отреагировали в ДП Костанайской области. Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ведомства пояснили, что мужчина на видео, предположительно, является человеком без определенного места жительства.

На данный момент он доставлен в КГУ "Костанайский городской центр ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" для осмотра и обследования. В случае необходимости будет организована его госпитализация или дальнейшее размещение в центре.

"Не женат, детей не имеет. Ранее уже поступал в центр ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В настоящее время мы прорабатываем вопрос и постараемся оказать ему содействие в документировании", - рассказали в ДП Костанайской области.

Напомним, ранее сообщалось о бездомном, который грелся в салоне незапертой машины в Алматы.

"А что? Машина открыта была с двух сторон. Зашел, сел, посидел, ушел", - пояснил задержанный полицейскими 40-летний мужчина.

При этом, как рассказали стражи порядка, подозреваемый забрал из машины с собой коробку с вещами. Владелец транспортного средства обратился с заявлением в полицию. Оказалось, что бездомный был ранее судим, последний раз - за убийство. Факт хищения чужого имущества начали расследовать в УП Алмалинского района.

Также в Костанае жители слышали страшные крики обгоревшего бездомного в заброшенном доме.

В ДП региона тогда ответили, что мужчина был доставлен в больницу автопатрулем. После выписки ему было назначено амбулаторное лечение. Он рассказал правоохранителям, что получил ожоги по своей неосторожности, претензий ни к кому не имел. После обращений жителей к решению вопроса были подключены социальные службы и медики.