Зашел, сел, посидел, ушел: бездомный грелся в салоне незапертой машины в Алматы

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Алматинские полицейские задержали мужчину, который незаконно проник в салон незапертой автомашины, принадлежащей местному жителю, передает официальный Telegram-канал ДП города Алматы MegaPolice_NEWS.

Как рассказали в полиции, инцидент произошел на углу проспекта Назарбаева и улицы Жамбыла.

Согласно информации, полученной правоохранителями, бездомный 40-летний мужчина проник в салон авто, чтобы согреться, так как на улице было морозно.

"А что, машина открыта была, с двух сторон. Зашел, сел, посидел, ушел", - пояснил задержанный.

При этом в полиции добавили, что подозреваемый, по их версии, забрал с собой коробку с вещами, которые принадлежат владельцу, после того, как покинул салон авто.

Владелец транспорта после этого обратился в полицию с заявлением.

Также отмечается, что задержанный был судим ранее. Его последняя судимость была получена за убийство человека.

Факт хищения чужого имущества расследует УП Алмалинского района.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955608-zashel-sel-posidel-ushel-bezdomnyy-grelsya-v-salone-nezapertoy-mashiny-v-almaty/