Зашел, сел, посидел, ушел: бездомный грелся в салоне незапертой машины в Алматы

Алматинские полицейские задержали мужчину, который незаконно проник в салон незапертой автомашины, принадлежащей местному жителю, передает официальный Telegram-канал ДП города Алматы MegaPolice_NEWS.
Как рассказали в полиции, инцидент произошел на углу проспекта Назарбаева и улицы Жамбыла.
Согласно информации, полученной правоохранителями, бездомный 40-летний мужчина проник в салон авто, чтобы согреться, так как на улице было морозно.
"А что, машина открыта была, с двух сторон. Зашел, сел, посидел, ушел", - пояснил задержанный.
При этом в полиции добавили, что подозреваемый, по их версии, забрал с собой коробку с вещами, которые принадлежат владельцу, после того, как покинул салон авто.
Владелец транспорта после этого обратился в полицию с заявлением.
Также отмечается, что задержанный был судим ранее. Его последняя судимость была получена за убийство человека.
Факт хищения чужого имущества расследует УП Алмалинского района.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955608-zashel-sel-posidel-ushel-bezdomnyy-grelsya-v-salone-nezapertoy-mashiny-v-almaty/