Жители села в ЗКО 20 лет жалуются на отсутствие дорог и освящения

Жители села Подстепное в ЗКО уже 20 лет жалуются на отсутствие дороги и освещения по улице Женис. В акимате региона заявили, что денег на ремонт пока нет, передает портал "Мой город".

Как сообщает портал, по словам жителей села Подстепное Теректинского района ЗКО, на улице Женис на протяжении 20 лет нет дороги и освещения.

Сельчане пытались своими силами справиться с проблемой – закрыть ямы глиной и строительным мусором, но они отмечают, что такого "ремонта" хватает ненадолго. Также за свой счет местные жители установили два уличных фонаря, поскольку трудно идти по грязи и в темноте.

Житель села Ермек Жармухамбетов рассказал изданию, что ездил на прием к акиму района, где выяснилось, что проектно-сметная документация на улицу готова, но средства на ремонт еще не выделили.

"В течение 20 лет мучаемся с этой улицей. Дети не могут пройти в школу, они по колено в воде и грязи. У кого есть проходимая машина, встречают детей на ней. Если даже летом сильный дождь пройдет, то все, такая же картина. В прошлом году летом смета на эту улицу была готова и прошла экспертизу. Но так как деньги не выделяют, строительство не идет.

Еще здесь нет освещения, одну лампочку поставил хозяин дома, вторую я сам повесил. Больше света на этой улице нету. Сейчас в шесть часов уже темно, дети в темноте идут с фонариками. Неужели нельзя поставить два фонаря?!" – возмутился Ермек Жармухамбетов.

Другой житель села Болат Койщекенов купил тачку, возил глину и строительный мусор, пытаясь засыпать ямы. Но этого тоже хватало до первого дождя.

Заместитель акима Теректинского района Амангельды Тугузбаев сообщил, что проектно-сметная документация готова, проект рассчитан на три улицы. Бюджетную заявку уже написали.

"Мы постоянно работаем, на этой недели были в управлении автомобильных дорог. Данные три улицы – Юбилейная, Женис и Целинная – ставят в программу на 2024 год на рассмотрение в областную бюджетную комиссию. Если они нас поддержат, то на следующий год объявят конкурс.

Подрядчик, который выиграет, будет ремонтировать сразу три улицы. У нас не только на эти улицы готова документация, но и на другие. Но опять же все зависит от выделения средств. На эти три улицы нужно около 360 миллионов тенге. Общая протяженность проекта 2,4 километра, улица Женис примерно метров – 500.

Освещение будем проводить отдельно из средств районного бюджета. Жители говорят, им не хватает напряжения. Значит нужен новый трансформатор", – добавил он.

Напомним, в Алматинской области автобус с детьми застрял в грязи по дороге в школу.

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