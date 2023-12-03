Ураган, туман и гололед: штормовое предупреждение объявили почти по всему Казахстану
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Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов Казахстана – завтра синоптики пообещали ураганный ветер, туман и гололед, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.
В Астане завтра ночью и утром ожидаются метель, гололед и ветер с порывами до 15-20 м/с, а временами – 25 м/с.
А в Шымкенте 4 декабря ночью и утром будет туман.
В Жамбылской области прогнозируются туман, ветер со скоростью 15-20 м/с и порывами до 23-28 м/с.
В Акмолинской области ожидаются метель, гололед, ветер со скоростью 15-20 м/с и порывами до 23-28 м/с.
В Северо-Казахстанской области будут снег, низовая метель, ветер со скоростью 15-20 м/с и порывами до 23-28 м/с.
В Костанайской области синоптики обещают гололед, метель и ветер с порывами до 15-20 м/с.
В Алматинской и Туркестанской областях временами ожидаются туман и ветер с порывами до 15-20 м/с.
В области Жетісу прогнозируются сильные осадки (дождь, снег), туман, ветер со скоростью 15-20 м/с и порывами до 23-28 м/с.
Завтра в Карагандинской области ожидается метель, гололед, ветер с порывами до 15-20 м/с, временами – до 25 м/с.
В области Ұлытау будет ветер с порывами до 15-20 м/с.
В Актюбинской области ожидаются гололед, низовая метель и ветер с порывами до 15-20 м/с.
В Западно-Казахстанской области прогнозируются гололед, метель, туман и ветер с порывами до 15-20 м/с.
В Атырауской и Кызылординской областях ожидается туман.
Как отмечается на портале egov.kz, из-за гололеда увеличиваются риски дорожно-транспортных происшествий и получения уличных травм: ушибы, вывихи и переломы.
Что делать при гололеде:
- одеться по погоде, обувь должна быть малоскользящей и без каблуков или на низком широком каблуке;
- передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;
- пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
- правильно выбирайте маршрут, чтобы было меньше льда и снега;
- обходите места, покрытые льдом.
- Если это невозможно, то нужно идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли;
- двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться;
- при переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу.
Что делать при сильном ветре:
- находясь в доме или в квартире:
- закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
- безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.
Если сильный ветер застал вас на улице:
- укройтесь в подъезде или прочном здании;
- не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
- не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;
- держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.
Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2048882-uragan-tuman-i-gololed-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-pochti-po-vsemu-kazahstanu/