Школьная техничка потеряла работу после встречи с акимом Асхатом Шахаровым

Школьная техничка Молдир Гапиз потеряла работу после встречи с акимом Актюбинской области Асхатом Шахаровым. В гимназии сообщили, что ее уволили за прогул, женщина же считает, что за правду, передает "Диапазон".

12 октября аким Актюбинской области Асхат Шахаров побывал с рабочей поездкой в Иргизском районе. Он посетил сельские школы и проблемные объекты.

Техничка гимназии на 300 мест рассказала, что у них есть проблемы с водой.

"Вот смотрите, вода не идет", - попыталась спустить воду Молдир Гапиз и все увидели, что в бочке унитаза нет воды.

Через месяц после этого ее уволили.

"13 ноября я заболела и не вышла на работу, но я всех предупредила. Мое заявление на отпуск без содержания не приняли, поэтому 14 ноября, хоть я и болела, все равно пришла на работу и помыла полы. Но на меня написали акты и уволили. Они избавились от меня из-за правды, которую я рассказала акиму", - считает 31-летняя Молдир Гапиз.

Ситуацию прокомментировали в акимате Иргизского района.

"В Иргизской гимназии Молдир Гапиз работает техничкой с 2020 года. Молдир Гапиз - мать-одиночка, имеет ребенка, который учится в 6-м классе, живет с матерью. Она отсутствовала на работе два дня, с 13 по 14 ноября, по неизвестной причине.

Поэтому директор гимназии написала ей письмо и отправила по почте. За отсутствие работника на рабочем месте без причины, за безответственное отношение к работе директор гимназии Нурманова приняла меру увольнения в рамках соответствующего закона", - сообщил заместитель акима Иргизского района Айбек Оксикбаев.

29 ноября Молдир Гапиз приехала в Актобе, чтобы встретиться с главой областного управления образования Жайык Султан. По словам молодой женщины, ее выслушали и сообщили, что рабочее место ей вернут.

Напомним, ранее скандал разгорелся в одной из школ Актау после увольнения педагога с 34-летним стажем. По мнению родителей и учеников, с классным руководителем и учителем биологии Натальей Дроздовой поступили незаконно. При этом поводом для увольнения послужило ее отсутствие на рабочем месте.

Сама Наталья Дроздова сообщила, что писала два заявления – на отпуск и на отгулы. По ее словам, причиной конфликта могло стать то, что она обращается во все инстанции, добиваясь справедливой оплаты труда учителей.

Позже стало известно, что женщину восстановили на работе.