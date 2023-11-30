Религиозную литературу хотят запретить в школах Казахстана

Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении законопроект, согласно которому в школах Казахстана может быть введен запрет на религиозную литературу, передает корреспондент NUR.KZ

Такая норма изложена в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования и наставничества". Представил ее депутат Асхат Аймагамбетов.

"Предложена также норма по недопущению распространения религиозной и иной вредной информации в организациях образования", — сказал он.

Позже в кулуарах он разъяснил данную норму.

"Школа — это светская организация, и никакой религиозной и иной вредной для ребенка информации там быть не должно. Должна существовать четкая норма, регулирующая этот вопрос.

Думаю, она послужит основанием для того, чтобы в школы не допускать религиозных деятелей, а также не проносить религиозную литературу или информацию. Светские учреждения должны быть полностью светским.

Если вы хотите читать религиозную литературу, у вас есть возможности делать это дома, в семье. Хотя дети должны быть до совершеннолетия защищены от такой информации, так как им еще сложно делать выводы", — заявил он.

Напомним, в феврале в Алматы были оштрафованы продавцы религиозной литературы.

В августе полицейские Астаны изъяли 400 книг религиозного содержания в одном из столичных пансионатов.

Согласно Закону о религиозной деятельности и религиозных объединениях, казахстанцы имеют право на приобретение и использование по своему усмотрению этого вида книг и других информационных материалов. Однако распространение литературы допускается лишь в культовых зданиях, духовных организациях образования и специальных помещениях, которые определены местным исполнительным органом.

Ввозить литературу на территорию нашей страны могут лишь официально зарегистрированные религиозные объединения. Для этого им необходимо получить положительное заключение религиоведческой экспертизы.

Частное лицо имеет право ввезти в страну книгу или другой информационный материал религиозного содержания, но только в единственном экземпляре (для личного пользования).

Изготовление, выпуск и распространение религиозной литературы допускается также после получения положительного заключения экспертизы. Объединение, выпускающее и распространяющее те или иные материалы, должно на каждом экземпляре указывать полное наименование своей организации.

Нарушение требований к ввозу, изготовлению, выпуску, изданию или распространению религиозной литературы влечет наказание согласно статье 490 Кодекса об административных правонарушениях.

Физическое лицо может получить штраф в размере до 50 МРП (172 500 тенге), а юридическое – до 200 МРП (690 000 тенге) с приостановкой деятельности на три месяца.