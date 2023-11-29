Дороги к озеру Иссык закроют в Алматинской области

В Алматинской области закрывают ряд автомобильных дорог к озеру Иссык до конца 31 марта 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Алматинской области.

"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области сообщает, что автомобильные дороги к подъезду к озеру Иссык - "Алматы-Талгар-Евгеньевка", "Талгар - Спутник", "Турген-Обсерватория" - будут закрыты с 28 ноября 2023 года по 31 марта 2024 года в целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций в зимний период 2023-2024 годов", - говорится в сообщении.

Озеро Иссык расположено в Алматинской области, в Иссыкском ущелье Заилийского Алатау, в 70 км от города Алматы.