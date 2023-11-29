19-летняя Аружан Куатбаева стала "Мисс Атырау - 2023"

"Мисс Атырау - 2023" стала 19-летняя Аружан Куатбаева. Об этом сообщила президент филиала НКК "Мисс Казахстан" в городе Атырау, директор модельного агентства "Vero Modelz" Вероника Кошманова, передает NUR.KZ.

Отбор проводился в офлайн-формате. По итогу тура "Мисс Атырау - 2023" стала Аружан Куатбаева, а первой вице-мисс - Дильназ Шинеева.

"Мисс Атырау". Фото: НКК "Мисс Казахстан" в городе Атырау

Теперь Аружан Куатбаева поедет представлять нефтяную столицу на национальном конкурсе "Мисс Казахстан - 2023", финал которого состоится 14 декабря во Дворце Республики в Алматы.

Аружан Куатбаева. Фото: НКК "Мисс Казахстан" в городе Атырау

"Главная тема конкурса "Мисс Казахстан" посвящена защите экологии и окружающей среды, а также развитию искусственного интеллекта и нейросетей", - отметила президент филиала конкурса "Мисс Казахстан" в городе Атырау и основатель модельной школы Вероника Кошманова.

Напомним, 18 ноября в Алматы прошел полуфинал конкурса "Мисс Казахстан‎-2023". Среди участниц были победительницы региональных кастингов.

"Согласно правилам конкурса красоты, все региональные представители "Мисс Казахстан‎", обладающие официальной лицензией, в течение года проводили свои кастинги, а потом - и их финалы. Победительницы регионов, как и все другие участницы, обязаны проходить промежуточный тур конкурса - полуфинал", - сообщили в дирекции конкурса.

Из 37 полуфиналисток в итоге были отобраны 25 девушек, которые уже в финале поборются за корону первой красавицы страны.