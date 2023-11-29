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Матч "Астана" – "Динамо Загреб" повлияет на работу автобусов в столице

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Пассажиры заходят в автобус
Остановка. Иллюстративное фото: facebook.com/CityTransportationSystems

В четверг, 30 ноября, в Астане состоится футбольный матч "Астана" - "Динамо Загреб". Из-за игры будет продлено время курсирования некоторых автобусов, передает NUR.KZ со ссылкой на CTS.

На официальной Instagram-странице City Transportation Systems указано, что футбольный матч начнется в 21:00.

Для того чтобы болельщики могли добраться до дома после матча, решено продлить время курсирования городских и пригородных маршрутов №№ 10, 12, 26, 37, 40, 49, 51, 53, 60 и 303.

"Таким образом, после игры вы сможете беспрепятственно добраться до места назначения. Поддержите свою любимую команду! Станьте частью незабываемой футбольной атмосферы!" - призвали астанчан в компании.

Напомним, матч пройдет в рамках группового этапа Лиги конференций. Предыдущий матч "Астана" - "Балкани" (Косово) завершился со счетом 0:0.

Добавим также, что на сайте ФК "Астаны" опубликовано обращение ко всем, кто планирует посетить предстоящий матч.

Организаторы напоминают, что в связи с дисциплинарным решением УЕФА вход на предстоящий матч для болельщиков загребского "Динамо" будет запрещен. 

"Запрет действует на любое использование атрибутики и элементов логотипа клуба "Динамо Загреб". Болельщики в символике "Динамо Загреб" не будут допущены на стадион, независимо от срока действия билета и без права на возврат средств", - говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2048141-vremya-kursirovaniya-avtobusov-prodlili-v-stolitse-iz-za-matcha-astana-dinamo-zagreb/

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