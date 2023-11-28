Туман, гололед и ветер с порывами до 28 м/с: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

Штормовое предупреждение было объявлено почти во всех регионах Казахстана на 29 ноября из-за ухудшения погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Завтра, по прогнозу синоптиков, в области Ұлытау ожидается гололед.

В области Жетісу прогнозируют ветер с порывами до 15-20 м/с, временами до 23-28 м/с.

В Западно-Казахстанской, Атырауской и Павлодарской областях будет туман.

В Актюбинской, Мангистауской, Кызылординской областях ожидаются гололед и ветер с порывами до 15-20 м/с.

Жителям Туркестанской области синоптики пообещали сильный дождь и ветер со скоростью 15-20 м/с.

В Шымкенте будет ветер с порывами до 15-20 м/с.

В области Абай и ВКО ожидаются туман и ветер со скоростью 15-20 м/с, а также порывами до 25 м/с.

В Акмолинской и Костанайской областях прогнозируются туман и гололед.

В Северо-Казахстанской области ожидаются гололед, туман и ветер с порывами до 15-20 м/с.

Как не пострадать при сильном ветре?

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры - одно из наиболее распространенных стихийных бедствий. Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.Так, находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;

держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.

Как себя вести при гололеде

Спасатели рассказали о правилах поведения при гололеде. Так, пешеходам необходимо:

выбирать нескользящую обувь с мелкими узорами на подошве, не носить обувь на высоком каблуке;

быть осторожными в местах перехода на другую сторону дороги, не спешить, не бегать;

внимательно смотреть себе под ноги, стараться обходить опасные места (замерзшие лужи, склоны лестницы);

если нет возможности обойти ледяную землю, то нужно проходить по льду короткими шагами как лыжник;

ходить медленно, ноги слегка расслабив в коленях.

Автомобилистам в условиях гололеда рекомендуется:

менять летние шины на зимние;

не забывать подавать соответствующие сигналы при движении, повороте или остановке автомобиля;

соблюдать безопасное расстояние между автомобилями.

Следует помнить, что водитель должен уступать дорогу людям, которые переходят проезжую часть, а пешеходы обязаны проходить в специально отведенных для этого местах с максимальной осторожностью.