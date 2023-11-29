Можно ли заряжать электрокар на парковке после запрета МЧС на установку зарядок

После объявления о запрете МЧС на установку зарядных устройств для электрокаров в паркингах у многих казахстанцев возник вопрос: можно ли пользоваться существующими зарядками, передает корреспондент NUR.KZ.

На прошлой неделе Министерство по чрезвычайным ситуациям РК заявило, что обеспокоено отсутствием требований для размещения электромобилей и их зарядных станций в Казахстане.

В ведомстве отметили, что литий-ионные аккумуляторы в электромобилях пожароопасны – как показывает зарубежный опыт, они могут закорачиваться, выходить из строя, самопроизвольно воспламеняться и взрываться.

МЧС инициировало изменение правил пожарной безопасности. При этом в министерстве озвучили, до официального принятия новых правил использование зарядных станций переменного тока в боксах, паркингах, помещениях для стоянки транспортных средств, помещениях производственных гаражей, под навесами и на открытых площадках хранения транспорта для зарядки электромобиля недопустимо.

Многих казахстанцев озадачило данное заявление и его даже называли "тормозом прогресса".

При этом многие не до конца поняли формулировку, озвученную МЧС. Означает ли, что уже существующие зарядные станции будут демонтированы после заявления министерства? Либо же они останутся на прежних местах, однако ими будет запрещено пользоваться?

Корреспондент NUR.KZ обратился за разъяснениями в МЧС РК. В пресс-службе заявили, что у Министерства нет функций, которые позволили бы демонтировать зарядки.

"В рамках действующего законодательства в области гражданской защиты Министерством по ЧС не предусмотрена выдача разрешения на эксплуатацию электрозарядных устройств для электромобилей.

Соответственно, вопрос проведения демонтажа установленных зарядных станций не входит в компетенцию органов гражданской защиты", — заявили в ведомстве.

В пресс-службе МЧС отметили, что на сегодняшний день в стране отсутствуют требования по установке и безопасной эксплуатации электрозарядных устройств для электромобилей. Министерство в данном случае может ссылаться на правила пожарной безопасности.

Поэтому, согласно существующим правилам пожарной безопасности, использование уже установленных на парковках, крытых стоянках и в других общественных местах зарядных устройств запрещено.

Имеющиеся на паркингах зарядные устройства функционируют и пользоваться ими теоретически возможно, однако это будет незаконно. При этом никто не может запретить человеку заряжать электромобиль у себя в гараже. По факту собственный гараж на сегодняшний день является единственным местом, где до принятия новых правил владелец электрокара может законно зарядить свое авто.

Ожидается, что после принятия нормативной базы будет известно, где именно будут находиться законные места для зарядки авто.

Что касается ответственности за нарушение правил, то МЧС может выехать и проверить факт нарушения только по жалобе других людей. Виновный может быть привлечен к ответственности по статье 410 "Нарушение или невыполнение требований пожарной безопасности, за исключением требований, установленных техническими регламентами" Кодекса об административных правонарушениях РК

Ответственность влечет предупреждение, либо штраф в размере: