Ущерб почти 8 млрд тенге: самую коррумпированную в Казахстане отрасль назвал Антикор

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В Казахстане на данный момент зарегистрировано более 100 уголовных дел в сфере образования с предварительным ущербом в 7,9 млрд тенге, сообщается в Telegram-канале Антикоррупционной службы.

"Основным ориентиром Агентства по противодействию коррупции стала Карта коррупционных рисков. О ней рассказал председатель Агентства Асхат Жумагали на коллегии по итогам 6 месяцев.

Так, при реализации карты проведены внешние анализы коррупционных рисков в одной из наиболее коррумпированной сфере – образование", – говорится в публикации.

Жумагали отметил, что Агентство кардинально пересмотрело подходы в работе.

"Для нас в приоритете принцип "человекоцентричности". Госорганы должны быть нацелены на улучшение жизни граждан. Исходя из этого, Агентством кардинально пересмотрены подходы в работе. Главным ориентиром стали карты коррупционных рисков", – отметил председатель Антикора.

Отмечается, что в отрасли образования установлены системные проблемы, создающие условия для масштабной коррупции.

"Использование Агентством интегрированной аналитики позволило детально изучить коррупционные схемы изнутри, благодаря которой по всей республике в рамках внешнего анализа коррупционных рисков вскрыты целые преступные схемы в сфере образования", – говорится в релизе.

Ведутся расследования в отношении должностных лиц образования Алматы, Шымкента и Талдыкоргана, Кызылординской и Актюбинской областей.

В Агентстве выяснили, что директоры и бухгалтеры школ похищали бюджетные средства, пользуясь отсутствием интеграции систем бухучета с казначейством и другими базами данных – это происходило при покрывательстве руководителей отделов образований и госаудиторов.

По информации Антикора, по Казахстану сейчас зарегистрировано 102 уголовных дела в сфере образования с предварительным ущербом 7,9 млрд тенге.

В целом, по результатам ВАКРов в различных сферах выработано свыше 1100 рекомендаций по устранению коррупционных рисков, 33% из которых уже исполнены государственными органами.

Ранее Антикоррупционная служба озвучила распространенные способы хищения бюджетных денег в системе образования. Они следующие:

работнику начисляется зарплата намного больше, чем положено по его должности; зарплату переводят лицам, которые вообще не работают в школе; начисляют зарплату на карт-счета сотрудника, а в платежках указывают фамилию другого лица; производят переводы денежных средств на одно и то же лицо несколько раз; перечисляют деньги "мертвым душам" – родственникам и близким.

"Сначала бухгалтер выгружает платежные документы из ведомственных систем бухучета. Далее вручную вносятся нужные корректировки. После – документы с искаженными сведениями направляются на оплату", – говорилось в публикации.

Что делать, если стали свидетелем коррупции?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что лицо, оказывающее содействие в противодействии коррупции, находится под защитой государства.

Сообщить о факте коррупции можно одним из следующих способов:

Позвонить на бесплатный номер 1424 в call-центр Антикоррупционной службы, консультанты которого дадут разъяснения о дальнейших шагах либо обеспечат незамедлительное реагирование для пресечения фактов коррупции.

Отправить обращение через онлайн-сервис портала "Электронного правительства" (egov.kz).

Написать на блог председателя Агентства на сайте "Открытый диалог" или на сайте Агентства.

Написать на электронную почту – kense@antikor.gov.kz.

При этом за предоставленную информацию может быть выплачено вознаграждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2029463-bolee-100-del-s-uscherbom-v-milliardy-tenge-rassleduyut-v-sfere-obrazovaniya-v-kazahstane/