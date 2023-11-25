Застройщик изменил русло реки, чтобы построить ЖК в Каскелене

19 многоквартирных жилых комплексов, строящихся без разрешительных документов, выявили прокуроры Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган.

Как отмечается на официальном сайте ведомства, сотрудниками прокуратуры был проведен анализ строительства многоквартирных жилых комплексов на территории области и коммерческих объектов.

Были выявлены многочисленные нарушения строительных норм и правил.

Так, принятыми мерами по 19 объектам МЖК (Қонаев - 11, в Карасайском районе - 5, в Талгарском районе - 3) отозваны незаконно полученные исходные материалы - остановлен процесс до начала строительства.

По ряду объектов застройщики привлечены к административной ответственности и уполномоченным органом проводится работа, направленная на устранение имеющихся нарушений, путем получения разрешительных документов.

Например, застройщик, незаконно изменив русло реки в Каскелене, начал строительство МЖК "Orda Town". По принятым мерам, уполномоченным органом строительство остановлено, в суде рассматривается иск о сносе незаконного строительства.

А в Талгарском районе выявлен 21 коммерческий объект, у которых отсутствуют разрешительные документы на строительство.

Уполномоченный орган ориентирован на привлечение застройщиков к соответствующей ответственности и проведение работы по устранению выявленных нарушений, в том числе путем сноса строящихся объектов не соответствующих предъявляемым строительным требованиям и планам застройки населенных пунктов.

Еще в прокуратуре сообщили, что в поселке Бесагаш вдоль основной трассы Алматы-Хоргос частным лицом начато строительство торгового центра.

Как оказалось указанное строительство начато без соответствующих проектных документов, а также без разрешения органа в области строительного контроля.

Помимо указанных нарушений застройщики области продолжают привлекать средства дольщиков без соответствующего разрешения уполномоченного органа.

Всего анализом выявлено 23 таких жилых комплекса - в отношении застройщиков в суде рассматривается вопрос их административной ответственности.

Напомним, на днях в акимате Алматы сообщили, что внеплановые проверки по ряду незавершенных объектов строительства начались в южной столице.

Некоторые из них могут подлежать сносу.

В ведомстве подчеркивали, что горожан беспокоит состояние долгостроев - особенно остро стоит вопрос доступности недостроенных объектов, которые нередко становятся центром притяжения для детей.