На сообщения о поставках казахстанской военной техники в Армению отреагировали в Минобороны
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В Сети стала распространяться информация о том, что Армения якобы договорилась с Казахстаном о поставках военной техники. В Минобороны РК опровергли эту информацию, передает StopFake.kz.
Фактчекеры сообщили, что в соцсетях и на интернет-сайтах распространяются сообщения о якобы поставках Казахстаном военной техники в Армению.
Они привели отрывок из подобного сообщения, в котором утверждается, что договор о передаче уже подписан.
Эту информацию прокомментировали в Минобороны Казахстана.
"Распространяемая информация о якобы имевших место поставках казахстанского вооружения в Республику Армения не соответствует действительности. Кроме того, с 2022 года в Казахстане введен запрет на экспорт вооружения и военной техники.
В связи с этим просим граждан и средства массовой информации не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации", – говорится в официальном сообщении ведомства.
Напомним, в конце июля в соцсетях появились слухи об отправке казахстанской военной техники в Россию. Тогда в МО объяснили, что вооружение, которое транспортировалось в РФ, не было казахстанским. Ее везли через территорию РК для проведения планового ремонта.
Добавим, что в Уголовном кодексе РК существует статья 274, в которой определено наказание за распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.
Такое деяние наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничением свободы на срок до 1 года, либо лишением свободы на тот же срок.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2047549-na-soobscheniya-o-postavkah-kazahstanskoy-voennoy-tehniki-v-armeniyu-otreagirovali-v-minoborony/