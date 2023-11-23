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Пострадавшую туристку из Кыргызстана отыскали в горах под Алматы (видео)

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Горы на закате
Горы Заилийского Алатау. Иллюстративное фото: serikbaib/Getty Images

Туристка повредила ногу при спуске с гор и самостоятельно продолжить путь уже не смогла. Спасатели обнаружили ее с возможным обморожением ног, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

В горах Заилийского Алатау спасатели МЧС спасли туристку из Кыргызстана.

"23 ноября гражданка Кыргызстана повредила ногу при спуске в горах Заилийского Алатау, в ущелье Бутаковка.

В четыре часа утра группа спасателей Республиканского оперативно-спасательного отряда обнаружили пострадавшую, было подозрение на обморожение ног. Спасатели оказали всю необходимую помощь и спустили пострадавшую по ущелью вниз", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

В МЧС напоминают, что ходить в горы в одиночку не безопасно, обязательно необходимо предупреждать родных и близких о времени возвращения в город.

В горах под Алматы очень часто теряются туристы. В мае мы сообщали о том, что спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда нашли мертвым пропавшего в горах Алматы туриста из Австралии.

В июне еще один турист в ущелье Проходное сломал ногу. Спасатели транспортировали пострадавшего и передали его врачам.

Так же в июне в горах Алматы потерялся турист из Греции. К счастью, к нему на помощь пришли сотрудники городской службы спасения.

В августе пропавшего в горах Алматы туриста из России нашли мертвым.

В конце августа в горах Алматы потерялась туристка из Южной Кореи, отстав от делегации. Спасатели благополучно нашли туристку на Левом Талгаре, она потерялась и не успела спуститься по канатной дороге, к счастью, она нашла домик и в нем переночевала.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2047316-turistku-iz-kyrgyzstana-spasli-v-gorah-zailiyskogo-alatau/

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