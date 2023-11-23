Полицейские забрались в квартиру к пенсионерке через форточку в Костанайской области (видео)
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В Костанайской области в полицию обратилась бабушка, которая сообщила, что потеряла ключи и уже несколько дней не может попасть домой, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщили стражи порядка, в поселковое отделение полиции Кушмурун Аулиекольского района обратилась пенсионерка Татьяна Чумак. Женщина рассказала, что уже двое суток не может попасть домой, так как потеряла ключи.
Все это время пенсионерка находилась у знакомых, пытаясь решить проблему самостоятельно. Отмечается, что соседи и представители домоуправления предложили сломать входную дверь, но женщина наотрез отказалась от такого варианта.
"Я на пенсии. Потом ремонтировать дверь, менять замки для меня накладно, поэтому решила обратиться в полицию за помощью. Рассказала им о ситуации, и мне немедленно помогли", – поделилась она.
Чтобы помочь жительнице села, начальник поселкового отделения полиции Кушмурун Амангельды Абдрахиев с помощью лестницы смог через форточку попасть в квартиру и открыть дверь изнутри.
Татьяна Чумак записала видеообращение со словами благодарности полицейским за оказанную помощь.
Также в середине сентября мы рассказывали, как полицейские помогли иностранцу в Кокшетау. Сообщалось, что гражданин Молдовы прилетел в Астану из Москвы, а потом на поезде отправился в Петропавловск. Однако в пути мужчина выпил спиртное со случайными попутчиками и сошел на станции в Кокшетау.
Еще зимой стражи порядка показывали, как откопали "утонувшую" в снегу машину с человеком внутри.
А несколько лет назад в Сети появилось забавное видео – полицейские в Астане спасли семейство утят, которые пытались перейти оживленную дорогу.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2047184-politseyskie-zabralis-v-kvartiru-k-pensionerke-cherez-fortochku-v-kostanayskoy-oblasti-video/