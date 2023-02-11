Полицейские на юге Казахстана откопали "утонувшую" в снегу машину с человеком внутри (видео)

Полицейский в Жамбылской области. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

В Жамбылской области полицейские помогли мужчине выбраться из машины, застрявшей ночью в снежном плену. Об этом сообщается в Telegram-канале "Новости МВД Республики Казахстан".

В Жамбылской области из-за сильного снегопада на дороге застрял автомобиль. Водитель внутри не смог выбраться, так как снег заблокировал все выходы из машины.

На помощь мужчине пришли полицейские, которые с помощью лопаты "откопали" транспортное средство, вызволили мужчину, а затем вызвали эвакуатор. Оказалось, что спасенный ими гражданин не мог выбраться из авто с ночи.

Мужчина, как сообщается, выразил полицейским благодарность.

Недавно алматинские полицейские спасли молодого парня, который отправился на Шымбулак, но провалился там в овраг и не смог выбраться.

На сайте "Электронного правительства" рассказывается, как можно обезопасить себя в непогоду зимой.

Собираясь в дорогу в зимнее время, тщательно планируйте и продумывайте все до деталей. В аварийной ситуации каждая мелочь важна.

В каждом автомобиле в обязательном порядке должны быть вещи, которые спасут жизнь в экстренной ситуации: паяльные лампы, тросы, цепи для колес, лопаты. Рекомендуется приобрести жилетку со светоотражающими полосками - легкие курточки с полосками. Должен быть треугольник - аварийный знак со светоотражающей пленкой, или пластмассовые конусы.

Рекомендуется приобрести жилетку со светоотражающими полосками - легкие курточки с полосками. Должен быть треугольник - аварийный знак со светоотражающей пленкой, или пластмассовые конусы. Также берите с собой продукты питания, в том числе сухой паек, питьевую воду - примерно на 1-2 дня, теплую запасную одежду, аптечку, сотовый телефон. Перед дорогой зарядите его, проверьте, чтобы на балансе было достаточно единиц, чтобы при необходимости могли без проблем звонить спасателям и близким.

Если ваш автомобиль на дизеле, или вы дальнобойщик, то рекомендуется иметь литров 10 керосина в багажнике. При низкой температуре дизель начинает сгущаться - тогда надо добавлять сверху керосин: топливо не будет сгущаться и будет нормально работать. Или можно использовать специальные добавки для разжижения топлива.

Во время сильных морозов или снегопада необходимо группироваться по несколько автомобилей - тогда в случае поломки на помощь смогут прийти другие водители из колонны. Если вы все-таки оказались в пути во время бурана или сильного мороза, если у вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, ждать, пока по дороге проедет другой автомобиль, или вызвать помощь по номеру "112".

Если метель, буран застали вас в дороге на автомобиле, необходимо остановиться, обозначить стоянку, полностью закрыть жалюзи машины и укрыть двигатель со стороны радиатора. Расположите машину капотом по направлению к ветру. Экономьте топливо, не гоняйте печь беспрерывно.

При угрозе засыпания машины снежной массой периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы он не замуровал вас внутри салона. В заметенной машине, как бы вы ни замерзли, не запускайте двигатель. Выхлопные газы, выделяющиеся при работе двигателя и постоянно скапливающиеся в салоне автомобиля, очень опасны. Если вы хотите согреться, то выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу так, чтобы газ из нее выходил в атмосферу, а не под автомобиль. Но только обязательно перед выходом обвяжитесь веревкой.

Если ваш автомобиль в пути заглох, не паникуйте, оцените обстановку, ориентиры, местонахождение, расстояние до населенного пункта. Если вы решили подождать помощи, постарайтесь не спать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2009025-politseyskie-na-yuge-kazahstana-otkopali-utonuvshuyu-v-snegu-mashinu-s-chelovekom-vnutri-video/