Долги с умерших людей взыскивали в Костанайской области

В результате несоблюдения законодательства частными судебными исполнителями более 390 умерших граждан в Костанайской области продолжают быть должниками, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Костанайской области, в соответствии с Законом "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей", судебный исполнитель обязан приостановить исполнительное производство в течение одного рабочего дня в случаях смерти взыскателя.

Если правоотношение допускает правопреемство, тогда исполнительное производство приостанавливается до определения правопреемника взыскателя.

Если после смерти гражданина, являвшегося взыскателем или должником, установленные решением требования или обязанности не могут перейти к правопреемнику умершего лица, тогда исполнительное производство прекращается.

В ходе анализа прокуратурой установлено следующее:

не прекращены 33 производства о взыскании алиментов с умерших должников;

в отношении 13 умерших взыскателей алиментов не решен вопрос о замене взыскателя (в том числе после установления опеки и попечительства);

не прекращены 264 производства в отношении умерших должников по административным штрафам на общую сумму свыше 5 млн тенге;

не прекращены 94 производства о взыскании в доход государства 4,6 млн тенге.

Как отметили в надзорном органе, в результате несоблюдения законодательства более 390 умерших граждан продолжают быть должниками.

По данному факту в адрес Региональной палаты частных судебных исполнителей внесено представление об устранении нарушений законности. Акт надзора на рассмотрении.

Напомним, ранее прокуратурой Жамбылской области были установлены схемы незаконного приобретения права собственности на 20 объектов недвижимости рыночной стоимостью более 300 млн тенге.

По данным ведомства, злоумышленники выявляли в Таразе бесхозные квартиры и дома, владельцы которых умерли или переехали в другую страну, и путем подделки правоустанавливающих документов завладевали ими для личной выгоды в целях продажи третьим лицам.

По выявленным фактам возбудили шесть уголовных дел по статье "Мошенничество". В прошлом году по 3 из 20 объектов один человек был осужден к пяти годам лишения свободы.

В этом году двое получили тюремные сроки за хищение двух квартир. По остальным 15 объектам ведется следствие.