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Эзотерика
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Штормовой ветер до 30 м/с ожидается в некоторых частях Казахстана

Опубликовано:

Ветер гнет дерево
Ветер. Иллюстративное фото: SingerGM/Getty Images

На завтра, 22 ноября, было объявлено штормовое предупреждение на большей части Казахстана. Ожидаются сильный ветер, метели и грозы, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Астане 22 ноября временами возможны порывы ветра до 16-21 м/с.

В Шымкенте же завтра утром и днем временами прогнозируются сильный дождь и гроза. Ветер будет дуть с юго-запада, возможны порывы до 15-20 м/с.

При этом на западе и севере области Западно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), гололед. Ветер ночью на западе, юге и севере региона будет доходить до 15-20 м/с, днем на большей части области – 15-20 м/с, с порывами до 23-28 м/с.

На севере, востоке области Ұлытау ожидается гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на большей части области 15-20 м/с, ночью временами порывы 25 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, в центре области порывы 25 м/с.

Ночью и утром в горных районах области Жетісу ожидается туман. Ветер в районе Алакольских озер – до 15-20 м/с, временами порывы до 23-28 м/с.

На западе и севере Актюбинской области ожидается гололед. Днем на западе, севере метель. Ветер ночью на юге, в центре области – до 15-20 м/с, днем – 15-20 м/с, на западе, юге области временами порывы до 23-28 м/с.

На запади, севере Атырауской области прогнозируются сильные осадки (дождь, снег), а также гололед. Порывы ветра в Атырау будут 15-20 м/с, днем временами – до 25 м/с.

Днем на западе и севере Карагандинской области ожидается гололед. Ветер на западе, в центре региона до 15-20 м/с, ночью временами порывы 25 м/с.

Утром и днем в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные дождь и гроза. Ветер на большей части области будет дуть со скоростью 15-20, временами 25 м/с.

В Костанайской области ожидаются осадки, на западе области сильные осадки (дождь, снег). На западе, севере, востоке области ожидаются гололед, туман, метель. Ветер юго-восточный, южный 15-20 м/с, на юге, востоке, севере области порывы 23-28 м/с, на юге области временами 30 м/с и более.

Днем 22 ноября на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с, 22 ноября на юге, востоке области, 23 ноября на юге, западе области временами 30 м/с и более.

В Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег). 22 ноября на севере области, 23 ноября на западе, севере, востоке области ожидается гололед. 23 ноября на западе, севере, востоке области метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, 22 ноября на западе, севере области, 23 ноября на западе, севере, востоке области порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

Днем на севере, западе Павлодарской области ожидается гололед. Ветер юго-восточный на севере, западе, востоке области 15-20, на севере области порывы 23 м/с.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). 22-24 ноября на юге, в горных районах области ожидается туман. 22-24 ноября ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с.

На большей части Атырауской области ожидается ветер северо-западный 15-20, порывы 23-28 м/с, на западе, юге, севере области временами 30 м/с и более.

В Актау скорость ветра будет достигать 15-20 м/с, а некоторые порывы – 23-28 м/с.

Также с 21:00 21 ноября до 21:00 22 ноября по Усть-Каменогорску и Риддеру в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.

Как не пострадать при сильном ветре?

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.

Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.

При сильном штормовом ветре (до 28,4 м/с) происходят некоторые разрушения строений, в том числе могут быть сорваны кровли с домов, разбиты стекла в окнах. Завалы сломанных деревьев, строительных конструкций могут существенно перекрыть проезды и автомагистрали.

При ураганном ветре (32 м/с и более) отмечаются серьезные разрушения капитальных строений, контактных сетей электротранспорта, линий электропередач коммунально-энергетических сетей.  

Так, находясь в доме или в квартире:

  • закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
  • безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

  • укройтесь в подъезде или прочном здании;
  • не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
  • не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;
  • держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2046940-shtormovoy-veter-do-30-ms-ozhidaetsya-v-nekotoryh-chastyah-kazahstana/

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