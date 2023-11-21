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"Подрядчик не выполнил работы": в Алматы одну из улиц перекроют на ремонт

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Дорога, перекрытая на ремонт
Ремонт дороги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня ночью на ремонт будет перекрыт участок улицы Байзакова в Алматы. Движение восстановят завтра утром, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат мегаполиса.

"С 23:00 21 ноября до 6:00 22 ноября на участке улицы Байзакова от Гоголя до Райымбека будет закрыто движение", – говорится в сообщении.

Здесь проведут средний ремонт дорожного полотна.

"Подрядчик не выполнил работы, и заказчик расторг договор. Ремонт будет проведен несколькими подрядными организациями в рамках социальной ответственности бизнеса", – добавили представители акимата.

Напомним, летом в Алматы начали ремонтировать дороги новым способом.

Ожидается, что благодаря этому будет усилена износостойкость покрытия. Это, как сообщали специалисты, предотвратит образование колей и позволит увеличить межремонтный срок с нынешних 5 лет до ожидаемых, со слов экспертов, 8-10 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2046936-podryadchik-ne-vypolnil-raboty-v-almaty-odnu-iz-ulits-perekroyut-na-remont/

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