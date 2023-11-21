Туристам в Алматы будут выдавать единый билет и паспорт

В Алматы собираются внедрить паспорт туриста и Almaty PASS. Турпродукты позволят легко ориентироваться по достопримечательностям и сэкономить средства, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

По словам главы Almaty Tourism Bureau Камилы Лукпановой, в южной столице хотят внедрить региональный стандарт Recommended by Visit Almaty.

"Программа нацелена на объединение субъектов отрасли для улучшения качества услуг и увеличения туристского потока", – говорится в сообщении пресс-службы акимата.

Также в городе запустят единый билет туриста Almaty PASS и паспорт туриста.

Первый турпродукт позволит свободно посещать достопримечательности и экскурсии, включенные в программу – это позволит сэкономить до 50% времени и средств при посещении культурных и развлекательных объектов в Алматы.

С помощью паспорта туриста гости южной столицы смогут легко ориентироваться в городе, посетить достопримечательности и ставить отметки о посещении локаций. Паспорт можно получить в информационных центрах Visit Almaty.

Отметим, что Visit Almaty – это туристический информационный центр.

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