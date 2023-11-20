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Бесплатными станут парковки возле школ и соцобъектов в Астане

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Машины стоят на парковке
Парковка. Иллюстративное фото: Barry Winiker/Getty Images

Аким Астаны Женис Касымбек на встрече с бизнесменами озвучил планы по пересмотру проекта о платных парковках в столице, передает корреспондент NUR.KZ.

Женис Касымбек заявил, что ситуация с проектом по платным дорогам будет пересмотрена.

"Ситуация кардинально изменилась, буквально несколько месяцев (назад – прим. ред.) у нас закончились судебные процессы, связанные с этим проектом. Земля, которая была передана под парковочное пространство, сейчас полностью находится у соответствующего управления акимата. Это раз. Второе, доли распределения тоже изменились. Сейчас доходы акимата от этого проекта составляют 25%", заявил аким.

Касымбек также добавил, что в ближайший месяц планируется кардинально пересматривать локации парковочных пространств.

"Мы полностью отказываемся от локации в районе социальных объектов – больницы, школы и другие социальные объекты. Там будет бесплатная парковка", отметил градоначальник.

Для решения проблемы с трафиком власти города, как указал столичный аким, также планируют в следующем году ввести кардинальные изменения по маршруту следования автомобилей.

"Ряд улиц города будут односторонними. Мы к этому сейчас готовимся, будут общественные слушания. Это будет заранее обсуждаться с жителями города. Никаких кулуарных решений по парковочному пространству и одностороннему движению не будет. Все будет согласовано. Чтобы решить глобально проблемы города, мы должны к этому прийти (по одностороннему движению – прим.ред.)", резюмировал аким Астаны.

Весной этого года сообщалось о том, что лишь 5% дохода от платных парковок Астаны уходило в доход государства.

В октябре мы рассказывали о том, что жители домов в столице, на территории которых расположены организованные платные парковки, с 1 октября получили возможность пользоваться ими бесплатно. Ранее стоимость абонемента составляла 1 500 тенге в месяц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2046719-besplatnymi-stanut-parkovki-vozle-shkol-i-sotsobektov-v-astane/

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