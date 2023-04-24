Лишь 5% дохода от платных парковок Астаны уходило в доход государства

Автомобили. Иллюстративное фото: pixabay.com

Лишь 5% доходов от платных парковок в Астане поступало в доход государства в 2022 году, передает NUR.KZ со ссылкой на Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны.

В управлении рассказали, как распределяется доход от платных парковок между частной компанией и бюджетом.

Так, согласно договору, с ноября 2018 года по ноябрь 2022-го государство получало лишь 5% дохода, а частная компания - 95%.

С декабря 2022 года в бюджет города стало уходить 25% дохода, 75% дохода получает частная компания.

"Бюджет города получает от деятельности платных парковок также денежные средства в виде административных штрафов за уклонение от оплаты услуг платных парковок", - добавили в управлении.

Отметим, что в Астане за платные парковки отвечает частно-государственный проект "Парковочное пространство Астаны".

На Instagram-странице проекта сообщается, что с начала реализации проекта, то есть 2018 года, до ноября 2022 года благодаря платным парковкам городской бюджет пополнился на 2 млрд тенге. Сборы за парковку составили 202 млн тенге.

"Все денежные средства от штрафов за парковку попадают в бюджет города без дальнейшего возмещения инвестору.

Система платных парковок была реализована на инвестиции ТОО "Парковочное пространство Астаны" на сумму свыше 2,7 млрд тенге.

Доход государства составил 92%, доход ТОО "Парковочное пространство Астаны" - 8%. Со стороны государства инвестиции не привлекались", - говорится в сообщении компании.

На сайте ТОО "Парковочное пространство Астаны" указано, что стоимость парковки для автомобиля составляет 100 тенге за 1 час парковки. Уклонение от уплаты за парковку влечет штраф в размере 3 МРП (10 тыс. тенге), повторное нарушение, совершенное в течение года, - 5 МРП (17 тыс. тенге).

При этом отметим, что пару недель назад на очередном заседании Комиссии по демонополизации экономики премьер-министр Смаилов поручил уполномоченным госорганам проанализировать договор между столичным акиматом и ТОО "Парковочное пространство Астаны" на предмет соблюдения норм законодательства республики, в том числе в части антимонопольного регулирования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017971-lish-5-dohoda-ot-platnyh-parkovok-astany-uhodilo-v-dohod-gosudarstva/