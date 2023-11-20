ДЧС Алматинской области обратился к туристам

Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области предупредил об угрозе схода лавин в регионе. Жителей призвали не выходить на заснеженные склоны, передает NUR.KZ.

В горах Алматинской области в период с 21 по 23 ноября 2023 года сохраняется лавинная опасность, предупредили спасатели в своем официальном Telegram-канале.

В связи с этим ДЧС убедительно просит граждан, туристов и отдыхающих не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин, а также соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности.

В ведомстве напомнили, что на территории Алматинской области имеется 55 лавиноопасных участков, которые находятся в Енбекшиказахском, Талгарском и Карасайском районах по южному склону хребта гор Иле-Алатау.

Как уточнили в ДЧС, в основном сход снежных лавин происходит по причине повышения температурного фона и выпадения обильных осадков в виде дождя и снега.

Напомним, что сильный ураган обрушится на Казахстан в ближайшие дни.

По словам синоптиков, в ближайшие трое суток большая часть Казахстана будет находиться во власти активного циклона.

Пройдут осадки в виде дождя и снега. Так, дождь и снег ожидаются 22 ноября на западе, северо-западе, 22 и 23 ноября - на юге, юго-востоке.

Специалисты предупредили, что по стране ожидаются усиление ветра 15-28 м/с, в северной половине - с метелью, и гололед.

Спасатели поясняют, что лавина - это быстрое, внезапно возникающее движение снега и льда вниз по крутым склонам гор, представляющее угрозу жизни и здоровью людей, наносящее ущерб объектам экономики и природной среде.

Лавины очень часто угрожают населенным пунктам, спортивным и санаторно-курортным комплексам, железным и автомобильным дорогам, линиям электропередачи, другим объектам и сооружениям, расположенным в зоне риска.

В лавиноопасный период: