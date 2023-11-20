ДЧС Алматинской области обратился к туристам
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Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области предупредил об угрозе схода лавин в регионе. Жителей призвали не выходить на заснеженные склоны, передает NUR.KZ.
В горах Алматинской области в период с 21 по 23 ноября 2023 года сохраняется лавинная опасность, предупредили спасатели в своем официальном Telegram-канале.
В связи с этим ДЧС убедительно просит граждан, туристов и отдыхающих не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин, а также соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности.
В ведомстве напомнили, что на территории Алматинской области имеется 55 лавиноопасных участков, которые находятся в Енбекшиказахском, Талгарском и Карасайском районах по южному склону хребта гор Иле-Алатау.
Как уточнили в ДЧС, в основном сход снежных лавин происходит по причине повышения температурного фона и выпадения обильных осадков в виде дождя и снега.
Напомним, что сильный ураган обрушится на Казахстан в ближайшие дни.
По словам синоптиков, в ближайшие трое суток большая часть Казахстана будет находиться во власти активного циклона.
Пройдут осадки в виде дождя и снега. Так, дождь и снег ожидаются 22 ноября на западе, северо-западе, 22 и 23 ноября - на юге, юго-востоке.
Специалисты предупредили, что по стране ожидаются усиление ветра 15-28 м/с, в северной половине - с метелью, и гололед.
Спасатели поясняют, что лавина - это быстрое, внезапно возникающее движение снега и льда вниз по крутым склонам гор, представляющее угрозу жизни и здоровью людей, наносящее ущерб объектам экономики и природной среде.
Лавины очень часто угрожают населенным пунктам, спортивным и санаторно-курортным комплексам, железным и автомобильным дорогам, линиям электропередачи, другим объектам и сооружениям, расположенным в зоне риска.
В лавиноопасный период:
- не игнорируйте информацию о предупреждениях компетентных органов;
- постоянно следите за сообщениями средств массовой информации об обстановке в горах;
- не останавливайтесь на отдых на лавиноопасных участках;
- соблюдайте максимальную осторожность при движении по лавиноопасным участкам.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2046608-dchs-almatinskoy-oblasti-obratilsya-k-turistam/