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Жуткий ураган в Астане: стихия стала причиной множества разрушений (фото, видео)

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Обрушенная облицовка
Обрушенная облицовка. Фото: instagram.com/astanovka98

В Астане вчера резко изменилась погода. Мощный ураган накрыл столицу. В социальных сетях очевидцы делятся снимками последствий разбушевавшейся непогоды, передает NUR.KZ.

В Астане вчера начался ураганный ветер. По информации синоптиков, скорость ветра в столице временами достигала 23 метров в секунду.

По словам местных жителей, вокруг все буквально летало и рушилось. Так, судя по фото и видео в социальных сетях, мощный ветер повредил припаркованные автомобили, также повреждены фасады зданий и крыши, местами упали рекламные конструкции.

По прогнозам синоптиков, погода продолжит бушевать и в воскресенье. В столице сегодня объявлено штормовое предупреждение. Ожидается туман, гололед и усиление ветра, порывы могут достигать 20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2046486-zhutkiy-uragan-v-astane-stihiya-stala-prichinoy-mnozhestva-razrusheniy-foto-video/

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