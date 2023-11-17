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30 лет независимости Казахстана

Морозную погоду пообещали в Казахстане в выходные

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Солнце и иней на ветвях
Иней. Иллюстративное фото: pexels.com

В ближайшие несколько дней на большей части Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также понижение температур, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

С 18 по 20 ноября на большей части Казахстана ожидаются осадки, а также морозная погода.

Сильные осадки в виде дождя и снега синоптики прогнозируют 18 ноября на северо-западе, севере страны, 19-20 ноября – на востоке, юге, юго-востоке страны.

"Наряду с обильными осадками на северо-западе, севере республики ожидаются гололедные явления, метель. К концу периода ожидается вторжение холодных воздушных масс, связанных с отрогом Северо-западного антициклона, которое вызовет резкое понижение температур на большей части Казахстана", – говорится в сообщении.

Так, ночью на северо-западе температура понизится до 3-13 мороза, днем – до минус 7. На севере, в центре, востоке страны: ночью – до 8-16 мороза, днем – до 2-10 мороза.

На юге Казахстана ночью температура понизится до 3 градусов ниже нуля, днем – до плюс 5-15, на юго-востоке ночью – до 6 мороза, днем – до 5 мороза.

В целом по республике ожидаются усиление ветра до 15-29 м/с, а также туманы.

Согласно прогнозу погоды на ноябрь, во второй и третьей декадах месяца (декада – 10 дней) погода будет изменчивой, ожидается частая смена теплых и морозных дней.

В северных регионах в отдельные дни возможны низовые метели, по Казахстану не исключены гололедные явления и туманы. Во второй половине ноября на севере страны синоптики прогнозируют морозную погоду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2046270-moroznuyu-pogodu-poobeschali-v-kazahstane-na-vyhodnyh/

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