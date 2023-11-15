Ехавшую за рулем Lexus блогершу наказали в Актау (видео)

В Сети появилось видео из Актау, на котором женщина за рулем была не пристегнута ремнем безопасности и держала за руку ребенка, сидевшего рядом. В МВД пояснили, что привлекли блогера к ответственности, передает NUR.KZ.

Как сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК, в ходе мониторинга социальных сетей был выявлен ролик с правонарушением, совершенным водителем Lexus NX200.

Выяснилось, что женщина управляла транспортным средством без ремня безопасности. Также установлено, что в салоне автомобиля не предусмотрено специальное детское кресло.

Стражи порядка установили личность 27-летней автоледи. В отношении нее составлен административный протокол по ч.2 ст.593 КоАП РК.

Добавим, что согласно ч.2 ст.593 КоАП РК несоблюдение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей (17 250 тенге).

Напомним, ранее автоледи в Актау чудом удалось избежать ДТП. Судя по кадрам, записанным видеорегистратором, Toyota Camry двигалась по левой полосе дороги прямо, затем резко повернула направо. Девушке, ехавшей за ней, пришлось внезапно сбавить скорость, так как могло произойти столкновение. Она возмутилась поведением другого водителя.