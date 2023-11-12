Водителю чудом удалось избежать ДТП в Актау (видео)

В Актау автоледи едва не попала в аварию по вине другого водителя. Инцидент попал на камеру видеорегистратора. Полицейские ищут нарушителя, передает Lada.kz.

Как сообщает издание, ДТП едва не произошло на перекрестке между 2, 3, 3Б и 6А микрорайонами города.

Судя по кадрам, записанным видеорегистратором, водитель Toyota Camry движется по левой полосе прямо, затем резко поворачивает направо. Девушке пришлось резко сбавить скорость, так как могло произойти столкновение.

"Муж крикнул "Тормози!", иначе бы я точно врезалась. Предполагаю, что он свернул направо из-за полиции, которая стояла на остановке. Такие водители подвергают опасности остальных участников движения", – рассказала водитель.

В департаменте полиции рассказали изданию, что ведутся поиски нарушителя. На него будет составлен административный протокол согласно правонарушению.

Но в случае, если водитель все же попал в ДТП, то ему, согласно информации на сайте "Электронного правительства", нужно:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь; включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные; вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела: