Штормовое предупреждение объявили в Казахстане из-за сильного ветра и тумана

Жителей ряда регионов Казахстана предупредили об ухудшении погодных условий - из-за тумана и сильного ветра было объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

15 ноября ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

На западе, в центре Мангистауской области пообещали туман.

В среду в Актюбинской области ожидается ветер южный, юго-западный ночью в центре области порывы до 15-20 м/с.

В районе Алкольских озер области Жетiсу ожидается ветер юго-восточный 15-20 м/с, порывы 23-28, временами 30 м/с и более.

Завтра в Акмолинской области - ветер южный, юго-западный на западе, севере, юге области порывы 15-20, временами 23 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Костанайской области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на востоке области Абай тоже ожидается туман. Ветер юго-восточный в центре, на востоке, юге области 15-20, днем порывы 25 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области прогнозируется туман. Ветер юго-восточный в центре, на юге области 15-20, днем порывы 23 м/с.

На большей части Северо-Казахстанской области возможен сильный ветер 15-20 м/с, днем на юге, западе области порывы 23-28 м/с.

На севере, востоке области Ұлытау ожидается ветер юго-восточный - порывы 15-20 м/с.

При тумане водителям рекомендуется: