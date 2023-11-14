Штормовое предупреждение объявили в Казахстане из-за сильного ветра и тумана
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Жителей ряда регионов Казахстана предупредили об ухудшении погодных условий - из-за тумана и сильного ветра было объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".
15 ноября ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.
На западе, в центре Мангистауской области пообещали туман.
В среду в Актюбинской области ожидается ветер южный, юго-западный ночью в центре области порывы до 15-20 м/с.
В районе Алкольских озер области Жетiсу ожидается ветер юго-восточный 15-20 м/с, порывы 23-28, временами 30 м/с и более.
Завтра в Акмолинской области - ветер южный, юго-западный на западе, севере, юге области порывы 15-20, временами 23 м/с.
Ночью и утром на севере, востоке Костанайской области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный порывы 15-20 м/с.
Ночью и утром на востоке области Абай тоже ожидается туман. Ветер юго-восточный в центре, на востоке, юге области 15-20, днем порывы 25 м/с.
Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области прогнозируется туман. Ветер юго-восточный в центре, на юге области 15-20, днем порывы 23 м/с.
На большей части Северо-Казахстанской области возможен сильный ветер 15-20 м/с, днем на юге, западе области порывы 23-28 м/с.
На севере, востоке области Ұлытау ожидается ветер юго-восточный - порывы 15-20 м/с.
При тумане водителям рекомендуется:
- уменьшить скорость движения, она не должна превышать половины расстояния видимости в метрах. Например, при видимости 20 м она должна быть не более 10 км/ч;
- быть готовым остановиться в пределах той видимости дороги;
- следует ехать при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний;
- включить стеклоочистители;
- периодически сверять свою скорость по спидометру;
- использовать звуковой сигнал, особенно на загородной дороге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2045743-shtormovoe-preduprezhdenie-v-kazahstane-iz-za-silnogo-vetra-i-tumana/