Трехкомнатную квартиру за 482 млн тенге выставило на продажу АО KTZ Express (фото)

Трехкомнатную квартиру за 482 млн тенге выставило на продажу АО KTZ Express. Такое объявление появилось на электронной торговой площадке, передает корреспондент NUR.KZ.

Аукцион проводится методом понижения цены. Торги начались 9 ноября этого года. На сайте отмечается, что на момент начала аукциона в аукционном зале по объекту продажи не зарегистрировано ни одного участника либо ни одним из участником в аукционном зале не подтверждена стартовая цена. Также говорится о том, что балансодержателем является АО KTZ Express.

Квартира. Фото: e-auction.gosreestr.kz

В описании лота говорится, что трехкомнатная квартира имеет площадь 159,3 кв.м., а находится она в Астане, на улице Шарль де Голля. В квартире нет мебели и ремонта. А ее оценочная стоимость составляет 143 593 020 тенге.

Квартира. Фото: e-auction.gosreestr.kz

В документации также говорится, что дом построен из кирпича в 2014 году. В ЖК есть домофон, дверь квартиры металлическая, а окна выходят во двор. Квартира расположена на первом этаже. Из отделки есть обои и левкас, зато нет батарей. Рядом, отмечается, есть школа и магазины, а престижность района оценивается как хорошая.

Санузел в квартире. Фото: e-auction.gosreestr.kz

К слову, на портале приводится объяснение термина "аукцион на понижение цены" - это форма торгов, при котором стартовая цена понижается с объявленным шагом и победителем которого признаётся лицо, первым согласившееся уплатить предлагаемую на аукционе цену.

Квартира. Фото: e-auction.gosreestr.kz

Напомним, ранее сообщалось, что швейцарские часы Richard Mille выставил на торги Департамент госимущества Алматы. Их стартовая цена на аукционе составляла 394 млн тенге. Часы относятся к лимитированной коллекции, включающей в себя всего 50 экземпляров. Также сообщалось, что часы были конфискованы в доход государства приговором Алмалинского районного суда города Алматы.