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Трехкомнатную квартиру за 482 млн тенге выставило на продажу АО KTZ Express (фото)

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ЖК
ЖК. Фото: e-auction.gosreestr.kz

Трехкомнатную квартиру за 482 млн тенге выставило на продажу АО KTZ Express. Такое объявление появилось на электронной торговой площадке, передает корреспондент NUR.KZ.

Аукцион проводится методом понижения цены. Торги начались 9 ноября этого года. На сайте отмечается, что на момент начала аукциона в аукционном зале по объекту продажи не зарегистрировано ни одного участника либо ни одним из участником в аукционном зале не подтверждена стартовая цена. Также говорится о том, что балансодержателем является АО KTZ Express.

Квартира
Квартира. Фото: e-auction.gosreestr.kz

В описании лота говорится, что трехкомнатная квартира имеет площадь 159,3 кв.м., а находится она в Астане, на улице Шарль де Голля. В квартире нет мебели и ремонта. А ее оценочная стоимость составляет 143 593 020 тенге.

Квартира
Квартира. Фото: e-auction.gosreestr.kz

В документации также говорится, что дом построен из кирпича в 2014 году. В ЖК есть домофон, дверь квартиры металлическая, а окна выходят во двор. Квартира расположена на первом этаже. Из отделки есть обои и левкас, зато нет батарей. Рядом, отмечается, есть школа и магазины, а престижность района оценивается как хорошая.

Санузел в квартире
Санузел в квартире. Фото: e-auction.gosreestr.kz

К слову, на портале приводится объяснение термина "аукцион на понижение цены" - это форма торгов, при котором стартовая цена понижается с объявленным шагом и победителем которого признаётся лицо, первым согласившееся уплатить предлагаемую на аукционе цену.

Квартира
Квартира. Фото: e-auction.gosreestr.kz

Напомним, ранее сообщалось, что швейцарские часы Richard Mille выставил на торги Департамент госимущества Алматы. Их стартовая цена на аукционе составляла 394 млн тенге. Часы относятся к лимитированной коллекции, включающей в себя всего 50 экземпляров. Также сообщалось, что часы были конфискованы в доход государства приговором Алмалинского районного суда города Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2045697-trehkomnatnuyu-kvartiru-za-482-mln-tenge-vystavilo-na-prodazhu-ao-ktz-express-foto/

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