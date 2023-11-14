Открытие сезона зимних катаний на Медеу: как это будет, рассказали в акимате

Массовые катания на высокогорном катке "Медеу" для жителей и гостей Алматы будут доступны с 10:00 15 ноября. Подготовительные работы к открытию завершены, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматы.

Как сообщает официальный Telegram-канал акимата Алматы, торжественная церемония открытия сезона состоится 15 ноября в 13:30.

"В программе открытия катка пройдут перформансы фигуристов на льду, розыгрыш призов, флешмоб, выступления артистов. Также предусмотрены призы для самых активных гостей комплекса", — заявили в акимате.

В настоящее время на объекте завершены подготовительные работы, ведется активный процесс заливки льда.

В акимате также напомнили, что с расписанием сеансов и их ценами можно ознакомиться на официальном сайте катка "Медеу" medeu.kz.

Напомним, ранее мы сообщали, что официальное открытие сезона ледовых катаний на "Медеу" состоится 15 ноября.

Отметим, что с 1 июня 2022 года "Медеу" начал работу в новом формате – кататься на коньках на крытом ледовом катке можно было летом.

Согласно информации на официальном сайте, высокогорный спортивный комплекс "Медеу" расположен на высоте 1691 метра над уровнем моря. Является самым высокогорным из действующих открытых стадионов, а также самым посещаемым спортивным комплексом в Казахстане.

Бесплатный вход доступен детям в возрасте до 6 лет, пенсионерам, инвалидам, участникам ВОВ, а также боевых действий в Афганистане, лицам, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, детям из многодетных семей до 18 лет, воспитанникам детских домов.