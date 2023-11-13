В Астане сносят ЖК, который строили без разрешительных документов

ЖК "Коктобе", строительство которого велось без разрешительных документов, начали сносить в Астане. На застройщика составили четыре адмпротокола, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.

"В Астане производится снос ЖК "Коктобе", строительство которого велось без разрешительных документов. Жилой комплекс расположен в районе Алматы на пересечении улиц Ш. Калдаякова и К. Азербаева. Застройщиком ТОО "Global Millennium" были вбиты сваи, вырыт котлован, залит фундамент и возведен 1 этаж", – говорится в сообщении.

На официальном сайте акимата Астаны отметили, что ранее застройщик не выполнил условия договора и начал самовольное строительство объекта.

"Застройщик за нарушение строительных норм был привлечен по статье 316 (без соответствующей проектно-сметной документацией), статье 319 (незаконное строительство производственных, жилых объектов без соответствующего права на землю), части 1 статьи 321 (осуществление строительства без сопровождения технического и авторского надзоров), части 1 статьи 463 (осуществление действий без разрешения) КоАП с выдачей предписания", – добавили в ведомстве.

Кроме того, в отношении генерального подрядчика ТОО "DBK-Engineering" был составлен протокол по части 2 статьи 313 КоАП РК (как совершение действий, указанных в части первой настоящей статьи, повлекшее за собой потерю прочности, устойчивости зданий, строений, их частей или отдельных конструктивных элементов).

"Специализированный межрайонный экономический суд поддержал иск Управления контроля и качества городской среды города и обязал застройщика снести ЖК", – подчеркнули представители акимата.

Напомним, в середине августа акимат Астаны публиковал список недобросовестных застройщиков.

"На территории города без разрешительных документов по данным на начало года велось строительство 90 объектов. Из них 44 компании получили все разрешительные документы на строительство", – говорили в акимате.

По остальным 46 строительным объектам замечания устраняли.

При этом Управлением контроля и качества городской среды Астаны за 2023 год в Специализированный межрайонный экономический суд города было направлено 63 исковых заявления на приостановление строительно-монтажных работ и снос.

Кроме того, напомним, в начале апреля суд постановил снести строящийся МЖК Washington в Астане. Застройщика, как сообщалось тогда, оштрафовали.