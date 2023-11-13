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Пункт пропуска на границе с Китаем закрыли на время для физлиц после введения безвиза

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Девушка подает паспорт
Турист. Иллюстративное фото: d3sign/Getty Images

Пункт пропуска "Бахты" на казахстанско-китайской границе закрыли на реконструкцию в целях безопасности граждан обеих сторон перемещение физлиц перестановлено, передает NUR.KZ со ссылкой на КГД.

В пресс-службе ведомства напомнили, что с 10 ноября вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между РК и КНР. В связи в этим ожидается увеличение потока туристов в пунктах пропуска на казахстанско-китайском участке государственной границы.

"В настоящее время комитетом государственных доходов проводится работа по модернизации и техническому дооснащению пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе без фактического закрытия, в том числе на пункте пропуска "Бахты" области Абай", – говорится в сообщении ведомства.

В целях безопасности граждан обеих сторон перемещение физических лиц в пункте пропуска "Бахты (РК) - Покиту (КНР)" области Абай на период проведения реконструкции с 10 ноября 2023 года приостановлено.

Тем не менее организация перемещения физических лиц в соседних пунктах пропуска "Майкапшагай (РК) – Зимунай (КНР)" Восточно-Казахстанской области, "Алаколь (РК) – Алашанькоу (КНР)", "Нур жолы" (РК) – "Хоргос" (КНР) области Жетiсу, "Калжат (РК) – Дулаты (КНР)" Алматинской области осуществляется в штатном режиме.

Граждан призвали заблаговременно планировать выезд в Китай через вышеперечисленные пункты пропуска.

Напомним, 10 ноября 2023 года вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между Казахстаном и Китаем.

При этом срок пребывания граждан на территории двух государств не должен превышать 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы, а суммарно 90 календарных дней в течение 180 календарных дней.

В случае необходимости пребывания граждан более 30 дней, нужно заранее оформить въездную визу соответствующей категории. Безвизовый режим не дает права на трудоустройство, учебу и миссионерскую деятельность.

Данное соглашение не распространяется на посещение территории специальных административных районов КНР Гонконг и Макао.

В тот же день в МИД Казахстана сообщили, что теперь казахстанцы могут посещать 34 страны без визы. В ведомстве опубликовали список этих стран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2045460-punkt-propuska-na-granitse-s-kitaem-zakryli-na-vremya-dlya-fizlits-posle-vvedeniya-bezviza/

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