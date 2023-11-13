В казахстанские общежития и хостелы придут с проверками

В Казахстане с этой недели стартует совместное профилактическое мероприятие пожарных и полицейских. Общежития и хостелы проверят на пожарную безопасность, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Только с начала года, по данным ведомства, в общежитиях зарегистрировано 15 пожаров.

"В общежитиях и хостелах, в том числе в переоборудованных под них частных жилых домах и коттеджах, с 13 по 17 ноября МЧС совместно с МВД проводится профилактическое мероприятие "ЖАТАҚХАНА", - говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали о том, что в начале года более ста человек эвакуировали из-за пожара в общежитии в Петропавловске. Очаг возгорания располагался на 2-м этаже 5-этажного общежития секционного типа.

Что делать, если случился пожар?

Пожар - одно из самых опасных и разрушительных чрезвычайных происшествий. При этом, если случился пожар, самое главное - не паниковать и следовать инструкции. Краткий перечень действий приводится на сайте eGov.kz.

Если у вас или у соседей случился пожар, вызовите противопожарную службу по экстренным номерам "112" или "101". Будьте готовы сообщить диспетчеру следующие сведения: