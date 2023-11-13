В казахстанские общежития и хостелы придут с проверками
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В Казахстане с этой недели стартует совместное профилактическое мероприятие пожарных и полицейских. Общежития и хостелы проверят на пожарную безопасность, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Только с начала года, по данным ведомства, в общежитиях зарегистрировано 15 пожаров.
"В общежитиях и хостелах, в том числе в переоборудованных под них частных жилых домах и коттеджах, с 13 по 17 ноября МЧС совместно с МВД проводится профилактическое мероприятие "ЖАТАҚХАНА", - говорится в сообщении.
Ранее мы рассказывали о том, что в начале года более ста человек эвакуировали из-за пожара в общежитии в Петропавловске. Очаг возгорания располагался на 2-м этаже 5-этажного общежития секционного типа.
Что делать, если случился пожар?
Пожар - одно из самых опасных и разрушительных чрезвычайных происшествий. При этом, если случился пожар, самое главное - не паниковать и следовать инструкции. Краткий перечень действий приводится на сайте eGov.kz.
Если у вас или у соседей случился пожар, вызовите противопожарную службу по экстренным номерам "112" или "101". Будьте готовы сообщить диспетчеру следующие сведения:
- точный адрес (название улицы, номер дома, подъезд, этаж);
- место очага возгорания (квартира, коридор, подвал, чердак);
- если позволяет ситуация и время, сообщить, кто звонит, назвать свой номер телефона и ответить на вопросы диспетчера;
- если имеются раненые и потерпевшие, назовите их количество и характер полученных травм;
- при необходимости объясните варианты пути и подъезда.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2045448-v-kazahstanskie-obschezhitiya-i-hostely-pridut-s-proverkami/