Более ста человек эвакуировали из-за пожара в общежитии в Петропавловске

Пожар в Петропавловске. Кадр из видео: instagram.com/soltustkqaz_tjd

Вчера, 18 февраля, в одном из общежитий Петропавловска произошел пожар. Спасатели вывели из здания более сотни человек. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте ДЧС Северо-Казахстанской области.

Пожар произошел 18 февраля в 12:37 по улице Горького, 172, в Петропавловске. Отмечается, что очаг возгорания располагался на 2-м этаже 5-этажного общежития секционного типа. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

"Силами ДЧС эвакуировано 107 человек, из них 13 детей", – отметили представители ведомства.

В 13:21 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара сейчас устанавливается.

Сообщается, что в тушении были задействованы 13 единиц техники и 41 пожарный-спасатель Департамента по ЧС региона.

Что делать, если случился пожар?

Пожар – одно из самых опасных и разрушительных чрезвычайных происшествий. При этом, если случился пожар, самое главное – не паниковать и следовать инструкции. Краткий перечень действий приводится на сайте eGov.kz.

Если у вас или у соседей случился пожар, вызовите противопожарную службу по экстренным номерам "112" или "101". Будьте готовы сообщить диспетчеру следующие сведения:

точный адрес (название улицы, номер дома, подъезд, этаж);

место очага возгорания (квартира, коридор, подвал, чердак);

если позволяет ситуация и время, сообщить, кто звонит, назвать свой номер телефона и ответить на вопросы диспетчера;

если имеются раненые и потерпевшие, назовите их количество и характер полученных травм;

при необходимости объясните варианты пути и подъезда.

Дальнейшие действия:

Перекройте газ. Обесточьте помещение. Выведите людей из задымленных помещений на улицу. Закройте окна и двери. Сообщите соседям о возможном распространении пожара. Действия не должны вызвать панику.

Необходимо вывести людей из помещений и предупредить о возможной эвакуации. Если в подъезде установлена автоматическая система противопожарной безопасности – спровоцируйте ее срабатывание, чтобы ускорить оповещение всех жителей дома.

Если масштаб возгорания позволяет справиться с огнем самостоятельно, можете попытаться потушить пожар своими силами. Для этого необходимо воспользоваться доступными средствами пожаротушения: огнетушителями, пожарными кранами, водой из водопровода (помните, что нельзя заливать водой горящие электроприборы), ватным одеялом перекройте доступ воздуха к очагу возгорания.

Если ситуация вышла из-под контроля, покиньте помещение. По возможности закройте все окна и обязательно входную дверь. Это замедлит приток кислорода и не даст распространиться огню слишком быстро.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2009978-bolee-sta-chelovek-evakuirovali-iz-za-pozhara-v-obschezhitii-v-petropavlovske/