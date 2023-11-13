Двое мужчин перевернулись на лодке на Бухтарминском водохранилище (видео)

Рыбалка едва не окончилась трагедий в Восточно-Казахстанской области - двое мужчин, ловя рыбу на водохранилище, перевернулись на резиновой лодке, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщается на официальной Instagram-странице ДЧС ВКО, инцидент произошел в Курчумском районе на Бухтарминском водохранилище, вблизи паромной переправы "Кызыл ту". Двое рыбаков 57 и 67 лет во время рыбалки из-за сильного ветра перевернулись на резиновой лодке.

Рядом оказались работники парома, они до приезда спасателей кинули рыбакам спасательный круг и вытащили мужчин из воды до приезда спасателей.

"В медицинской помощи мужчины не нуждались и оказавшись на берегу, на личном автомобиле убыли в город Алтай", - отметили в ДЧС.

Спасатели напомнили о мерах безопасности на воду и призвали казахстанцев быть бдительными.

"Ради улова не рисковать собственными жизнями. Не стоит выходить на плавсредствах при ветре и в ночное время суток. Надевайте спасательные жилеты и не перегружайте лодку", - обратились к гражданам в ДЧС.