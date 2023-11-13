Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Двое мужчин перевернулись на лодке на Бухтарминском водохранилище (видео)

Опубликовано:

Птицы летят над рекой
Река. Иллюстративное фото: the_burtons / Getty Images

Рыбалка едва не окончилась трагедий в Восточно-Казахстанской области - двое мужчин, ловя рыбу на водохранилище, перевернулись на резиновой лодке, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщается на официальной Instagram-странице ДЧС ВКО, инцидент произошел в Курчумском районе на Бухтарминском водохранилище, вблизи паромной переправы "Кызыл ту". Двое рыбаков 57 и 67 лет во время рыбалки из-за сильного ветра перевернулись на резиновой лодке.

Рядом оказались работники парома, они до приезда спасателей кинули рыбакам спасательный круг и вытащили мужчин из воды до приезда спасателей.

"В медицинской помощи мужчины не нуждались и оказавшись на берегу, на личном автомобиле убыли в город Алтай", - отметили в ДЧС.

Спасатели напомнили о мерах безопасности на воду и призвали казахстанцев быть бдительными.

"Ради улова не рисковать собственными жизнями. Не стоит выходить на плавсредствах при ветре и в ночное время суток. Надевайте спасательные жилеты и не перегружайте лодку", - обратились к гражданам в ДЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2045363-dvoe-muzhchin-perevernulis-na-lodke-na-buhtarminskom-vodohranilische-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.