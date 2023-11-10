Два рыбака утонули в Павлодарской области: тело одного нашли, поиски второго продолжаются

В Павлодарской области в Иртыше в минувшую среду утонули два рыбака – тело одного нашли, поиски второго продолжаются, передает Pavlodarnews.kz.

Издание со ссылкой на оперативно-спасательный отряд сообщает, что трагедия произошла 8 ноября. В Иртыше недалеко от села Кызылтан района Теренколь утонули два рыбака.

Тело одного из погибших нашли местные жители.

"Одного нашли, поиски второго продолжаются. В водолазно-поисковых работах задействованы пять водолазов оперативно-спасательного отряда, лодка и катер со стационарным эхолотом. Спасателям помогают представители акимата, лесного хозяйства и местные жители", – сообщили спасатели.

Также они призвали рыбаков не выходить на лед, толщина которого не выдерживает вес человека.

Добавим, что по информации на сайте столичного ДЧС, безопасная толщина льда для одного человека считается не менее 7 см, пешие переправы безопасны при толщине 15 см и более.

Толщина льда на водоеме не везде одинакова, в устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей, вблизи произрастания водной растительности и слива в водоемы теплых вод и канализационных стоков. Чрезвычайно ненадежен лед под снегом и сугробами.

Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета – прочный; белого – прочность его в 2 раза меньше; серый, матово-белый или с желтоватым оттенком – лед ненадежен.

Что делать, если человек провалились в холодную воду:

не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание;

раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения;

попытаться осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лед;

если лед выдержал, медленно ползти или перекатываться к берегу;

ползти нужно в ту сторону – откуда пришли, ведь лед здесь уже проверен на прочность.

Если случилась беда и нужна ваша помощь: