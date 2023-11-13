Двое мужчин перевернулись на лодке на Бухтарминском водохранилище

Рыбалка едва не окончилась трагедий в Восточно-Казахстанской области - двое мужчин, ловя рыбу на водохранилище, перевернулись на резиновой лодке, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщается на официальной Instagram-странице ДЧС ВКО, инцидент произошел в Курчумском районе на Бухтарминском водохранилище, вблизи паромной переправы "Кызыл ту". Двое рыбаков 57 и 67 лет во время рыбалки из-за сильного ветра перевернулись на резиновой лодке.

Рядом оказались работники парома, они кинули рыбакам спасательный круг и вытащили мужчин из воды до приезда спасателей.

"В медицинской помощи мужчины не нуждались и, оказавшись на берегу, на личном автомобиле убыли в город Алтай", - отметили в ДЧС.

Спасатели напомнили о мерах безопасности на воду и призвали казахстанцев быть бдительными.

"Ради улова не рисковать собственными жизнями. Не стоит выходить на плавсредствах при ветре и в ночное время суток. Надевайте спасательные жилеты и не перегружайте лодку", - обратились к гражданам в ДЧС.

Напомним, ранее в Павлодарской области двое мужчин утонули во время рыбалки.

По информации на сайте столичного ДЧС, безопасная толщина льда для одного человека считается не менее 7 см, пешие переправы безопасны при толщине 15 см и более.

Толщина льда на водоеме не везде одинакова, в устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей, вблизи произрастания водной растительности и слива в водоемы теплых вод и канализационных стоков. Чрезвычайно ненадежен лед под снегом и сугробами.

Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета – прочный; белого – прочность его в 2 раза меньше; серый, матово-белый или с желтоватым оттенком – лед ненадежен.

Что делать, если человек провалились в холодную воду:

не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание;

раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения;

попытаться осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лед;

если лед выдержал, медленно ползти или перекатываться к берегу;

ползти нужно в ту сторону – откуда пришли, ведь лед здесь уже проверен на прочность.

Если случилась беда и нужна ваша помощь: