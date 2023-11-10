Разыскиваемую супругом 22-летнюю акмолинку нашли в больнице

22-летнюю жительницу Степногорска Елену Моисееву нашли в одном из медицинских учреждений Астаны. С заявлением о ее пропаже в полицию обратился ее 23-летний супруг, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как проинформировали в пресс-службе ведомства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий местонахождение без вести пропавшей установлено в одном из медицинских учреждений столицы.

"В отношении девушки каких-либо преступлений и правонарушений совершено не было. Проводится проверка", - отметили в ДП Акмолинской области.

Напомним, в дежурную часть УП Степногорска поступило заявление 23-летнего местного жителя об оказании содействия в поиске его супруги Елены Моисеевой 2001 года рождения.

Молодой человек рассказал, что 31 октября около 8 часов утра жена вышла из дома и не вернулась, сотовый телефон был отключен.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что с банковской карты пропавшей были произведены покупки в Астане.

Что делать при пропаже человека

Как говорится на портале egov.kz, при исчезновении человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично прийти в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:

личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по истечении 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование — обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и т.п.