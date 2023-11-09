Молодой акмолинец заявил в полицию о пропаже 22-летней супруги
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В УП Степногорска обратился 23-летний местный житель и попросил оказать содействие в поиске его 22-летней супруги Елены Моисеевой, пропавшей 31 октября, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, 8 ноября в дежурную часть УП Степногорска поступило заявление 23-летнего местного жителя об оказании содействия в поиске его супруги Елены Моисеевой 2001 года рождения.
Выяснилось, что 31 октября около 08.00 утра девушка вышла из дома и не вернулась, сотовый телефон отключен. В этот же день обращение было зарегистрировано и организованы поисковые мероприятия.
Приметы пропавшей: рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы короткие темные, глаза карие, нос прямой, губы тонкие, уши прилегающие.
Была одета в оранжевую шапку, черную короткую куртку, черные джинсы, черные сапоги, при себе имеет рюкзак зеленого цвета.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что с банковской карты без вести пропавшей были произведены покупки в Астане.
В настоящее время поисковые мероприятия продолжаются, информация о пропавшей и ориентировки направлены во все территориальные подразделения департамента полиции и соседние регионы.
Просим всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Моисеевой Елены Сергеевны, сообщить в органы внутренних дел", - обратились в ДП Акмолинской области.
Что делать при пропаже человека
Как говорится на портале egov.kz, при исчезновении человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично прийти в ближайшее отделение.
Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:
- личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
- сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.
В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.
Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по истечении 3 дней с момента исчезновения человека.
В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование — обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и т.п.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2044912-molodoy-akmolinets-zayavil-v-politsiyu-o-propazhe-22-letney-suprugi/