"Не обладает лицензией": МФЦА предупредил казахстанцев о сомнительной компании

МФЦА предупредил казахстанцев о компании, которая вводит в заблуждении о наличии лицензии и использует чужие реквизиты, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт центра.

"Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) сообщает, что компания Branch of Asyl Tukymdy Sharuashylyk Ordabasy Sut Onymdery LLP of the AIFC ложно утверждает, что зарегистрирована в юрисдикции МФЦА и обладает ее лицензией, при этом используя бизнес идентификационный номер (БИН) другого юридического лица без его разрешения", – говорится на официальном сайте МФЦА.

В МФЦА отметили, что:

компания Branch of Asyl Tukymdy Sharuashylyk Ordabasy Sut Onymdery LLP of the AIFC не зарегистрирована в МФЦА, то есть не является участником МФЦА и не обладает лицензией AFSA;

БИН, указанный в ложном документе, не был выдан вышеуказанной компании.

"AFSA настоятельно рекомендует не отвечать на любые сообщения, касающиеся этого мошенничества, и ни при каких обстоятельствах не вступать в договорные взаимоотношения с этой компанией, а также не отправлять и не передавать деньги какой-либо стороне в связи с этим мошенничеством", – добавили в центре.

Между тем в МФЦА порекомендовали казахстанцам иметь дело только с компаниями, которые обладают соответствующими полномочиями на предоставление финансовых услуг и, следовательно, надлежащим образом регулируются. Проверить статус лицензиатов и участников МФЦА можно на сайте AFSA.

Добавим, что Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА), согласно информации на сайте, играет ключевую роль в качестве регионального центра бизнеса и финансов, связывая экономики стран Центральной Азии, Кавказа, ЕАЭС, Западного Китая, Монголии, Ближнего Востока и Европы.

Напомним, в январе текущего года Кайрат Келимбетов был освобожден от должности управляющего Международным финансовым центром "Астана". Его сменил Ренат Бектуров.