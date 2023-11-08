Выплачивать пособие по уходу за ребенком до 3 лет матерям-одиночкам предложили в Казахстане

На заседании мажилиса депутат Кайрат Балабиев озвучил предложение продлить до 3-лет срок выплаты пособий по уходу за ребенком для одиноких родителей, передает корреспондент NUR.KZ.

"Партия "AMANAT" вносит следующие предложения, связанные с поддержкой социального положения неполных семей, семей без кормильца и матерей-одиночек, отцов-одиночек.

Во-первых, мы предлагаем продлить срок выплаты пособий по уходу за ребенком всем женщинам и отцам-одиночкам в Казахстане до достижения ребенком 3-летнего возраста.

Во-вторых, просим приравнять размер ежемесячной социальной выплаты по уходу за ребенком безработным матерям-одиночкам и отцам-одиночкам к установленному законом прожиточному минимуму", — заявил депутат

Также он предложил отдавать места в государственных детсадах без очереди тем детям, которые воспитываются одним родителем, а также обеспечить этим детям свободное участие в спортивных секциях и творческих кружках при школах и предусмотреть обучение на гранте.

Напомним, ранее мы сообщали, чьим детям положены выплаты на продукты питания в Казахстане.

Также с 1 июля в Казахстане вступил в силу Социальный кодекс. В нем прописаны новые размеры некоторых пособий. Увеличились и выплаты для матерей и семей с детьми.

В октябре в Казахстане полностью автоматизировали назначение специального пособия лицам с инвалидностью, получающим пенсию. Также сократили срок оформления еще семи выплат.