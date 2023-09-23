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ДКНБ и ДЭР выявили хищения в Семее

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Котельная в Семее
Котельная. Фото: t.me/abai_oblysynyn_akimdigi

ДЭР по области Абай совместно с ДКНБ и при координации прокуратуры выявлен факт хищения бюджетных средств при ремонте в 2022 году котельных Семея. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале акимата региона.

Как рассказали в ведомстве, по инициативе акимата области Абай в ходе проверки готовности котельных ГКП "Теплокоммунэнерго" в Семее к отопительному сезону ДЭР совместно с ДКНБ и при координации прокуратуры региона выявлен факт хищения бюджетных средств при ремонте в 2022 году котельных города путем использования бывших в употреблении материалов.

"Акимом области создана специальная комиссия, подрядной организацией установлены сроки завершения ремонтных работ по обеспечению бесперебойной работы систем теплоснабжения Семея в отопительный сезон", - говорится в сообщении.

По информации официального сайта, государственное коммунальное предприятие "Теплокоммунэнерго" создано на основании постановления акима ВКО от 11 августа 2003 года, зарегистрировано в Министерстве юстиции РК 19 августа 2003 года.

В настоящее время ГКП "Теплокоммунэнерго" обслуживает одну ТЭЦ, 16 локально расположенных котельных средней и малой мощности, 72 тепловых пункта, 303,3 км тепловых сетей.

Обеспечение теплом потребителей правобережной и левобережной частей Семея осуществляется раздельно, каждая из них имеет свою независимую систему теплоснабжения:

  • на левом берегу – от ТЭЦ-1 и РК-1;
  • на правом берегу – от РК-3 и 6 крупных котельных: "Зооветинститут", "Габбасова", "103-103А", "МЭН", "35 квартал", "Центр", и 6 котельных небольшой мощности: "5-интернат", "Дорожник", "ВИРП", "Квартал АБВ", "Солнечная", "Тубдиспансер".

Еще две котельные РК-2 и "Психбольница" находятся в поселке Шульбинск.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2037806-dknb-i-der-vyyavili-hischeniya-v-semee/

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