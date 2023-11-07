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"Больше не буду игнорировать предупреждения": видео с падающими камнями напугало алматинцев

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Камнепад в горах Алматы
Камнепад. Кадр из видео: Instagram.com/kris_p_almata

Очевидцы сняли на видео падение камней по склону горы на дороге "Медеу - Шымбулак". В акимате Медеуского района Алматы прокомментировали опубликованные кадры, передает NUR.KZ.

Ролик появился в паблике kris_p_almata в Instagram. На кадрах видно, как несколько крупных валунов катятся по склону с огромной скоростью.

Некоторые подписчики были напуганы увиденным.

"Опасно, нужно людей предупредить", "Жесть", "Больше не буду игнорировать предупреждения о камнепаде", - писали они.

Произошедшее прокомментировали в пресс-службе акимата Медеуского района южной столицы.

В ведомстве пояснили, что попавшие на видео валуны спустили по склону в рамках работ по устранению последствий камнепада, который произошел на этом участке весной. Эти работы проводят на дороге "Медеу – Шымбулак" с 25 октября этого года.

"Во время проведения работ установлен пропускной режим. С 1 ноября въезд будет разрешен для электромобилей до 09.00 и после 18.00. С 13.00 до 14.00 въезд разрешен для спецтранспорта технических служб. При этом пеший проход будет доступен по студенческой тропе", - сообщили в акимате.

Такой режим установлен до 1 декабря текущего года.

Напомним, в конце октября жителей южной столицы предупреждали, что в Алматы ограничат движение по дороге от Медеу до Шымбулака из-за необходимости ликвидации последствий камнепада.

Реализация проекта рассчитана на два этапа. Основные работы запланированы на следующий год.

А в сентябре в Алматы перекрывали участок улицы Керей-Жанибек хандар, ведущей к высокогорному катку Медеу. Ограничение вводили в связи с проведением работ по укладке асфальтобетонного покрытия.

Также напомним, что в середине октября на Шымбулаке выпал снег. После чего начались работы по посыпке противогололедными материалами и уборка снега с дороги на участке от бывшего экопоста до Шымбулака. Для ограничения дорожного движения выставили пост дорожной полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2044559-bolshe-ne-budu-ignorirovat-preduprezhdeniya-video-s-padayuschimi-kamnyami-napugalo-almatintsev/

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